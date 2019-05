Bakan Selçuk, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "23 Haziran seçimlerinde oynanan bu kirli oyunu hep beraber bozacağımıza inanıyorum." dedi.

Beykoz Meydanı'ndaki iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Selçuk, yaptığı konuşmada, ramazanın Kur'an, rahmet ve mağfiret ayı olduğunu kaydetti.

Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletiyle beraber olan bir liderin izinden yürüdüklerini belirten Selçuk, "Biliyoruz ki AK Parti gönüllerin partisidir. AK Parti milletine aşkla hizmet etmeyi kendine görev bilen bir partidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ye güven ve istikrar kazandırdıklarını dile getiren Selçuk, şunları söyledi:

"Hamdolsun Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, her ilçesinde milletimizin büyük bir teveccühü ile karşılaşıyoruz. 17 yıldır milletimizden aldığımız güçle sizlere hizmet üretiyoruz. Laf değil hizmet üretiyoruz, icraat üretiyoruz. Yapacağımız sözü veriyor, verdiğimiz sözü zamanında yerine getiriyoruz. AK Parti her zaman yerli ve milli duruşuyla aziz milletimizin sesi oldu, gücü oldu. Güven ve istikrarın adresi oldu. Biz bu yetkiyle geleceğin güçlü Türkiye'sini sizlerle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz inşallah. Bizim birlikteliğimiz, ezan ve bayraktadır. Vatan ve millet aşkındadır. Ruhunu 15 Temmuz'dan alan Cumhur İttifakı'ndadır. AK Parti iktidarları 17 yıldır her zorluğun üstesinden işte bu aşkla, bu şevkle, bu samimiyetle, tevazu ve samimiyetle çalışarak geldi."