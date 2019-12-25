HABER
  4. Bakan Selçuk ile görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog

Bakan Selçuk ile görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog

EĞİTİM HABERLERİ  | 25.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da okul ziyaretinde sınıfta konuşurken, "Ben sizi hissettim" diyerek yanına gelen görme engelli öğrenciye sarılırken çekilen fotoğrafı, Twitter'da, "Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi hissediyorum" mesajı ile paylaştı.

Bakan Selçuk ile görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün, doğup büyüdüğü Çankaya Seyranbağları'nda bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, "Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi" dedi.

DUYGULANDI, SARILDI

Bakan Selçuk, konuşması sırasında el kaldırarak, öğretmeninin koluna girip, yanına doğru yönelen 9'ncu sınıf öğrencisi görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e söz verdi. Hüseyin Gazi, "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" dedi. Bu söz üzerine duygulanan Bakan Selçuk, Hüseyin Gazi'ye sarılarak, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bakan Selçuk, Hoşer'e sarılırken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle dedi:

"Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu. 'Ben sizi hissettim' dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi 'hissediyorum' ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum."

(DHA)

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşımBakan Selçuk'tan duygusal paylaşım
Sıfır Atık Projesi’nde tiyatrolu mesajSıfır Atık Projesi’nde tiyatrolu mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görme engelli çocuk Ankara sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ek kadro müjdesi... Erdoğan onayladı!

Ek kadro müjdesi... Erdoğan onayladı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlk kar tatili haberi geldi

İlk kar tatili haberi geldi

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MEB'den sözleşmeli öğretmenlere ara tatilde mazerete bağlı yer değişikliği hakkı

MEB'den sözleşmeli öğretmenlere müjdeli haber!

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı (ÖSYM KPSS/2 sonuçları sorgulama ekranı)

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

15 tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak?

15 tatil ne zaman? İşte o tarih...

Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması

Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması

Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyetleri durduruldu! Garantör Marmara Üniversitesi oldu

YÖK'ten flaş İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması

Son dakika Doğa Koleji satıldı iddiası! Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı mı oldu?

Doğa Koleji satıldı iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.