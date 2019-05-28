Bakan Selçuk şehit yakını ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, şu anda 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı hak sahibi yaptık." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Altındağ Kültür Sarayı'nda, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.

Malazgirt'te başlatılan vatan mücadelesinin, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da aynı ruhla ve şuurla devam ettirildiğini dile getiren Selçuk, "Çünkü bizler özgürlüğüne aşık bir milletiz. Özgürlüğümüzün en büyük nişanesi ise ezanımız ve bayrağımız." diye konuştu.

Şehit yakınları ve gaziler için pek çok kazanım sağlamaya gayret ettiklerini belirten Selçuk, kamuda bir olan istihdam hakkını ikiye çıkarıldığını, şehidin eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babasının da bu hak kapsamına alındığını belirtti.

Selçuk, "Gazi ve gazi yakınlarına bir istihdam hakkı getirdik. İstihdamda da 45 yaş şartını kaldırdık. Atamaları da takvime bağlı olmaktan çıkartarak yıl içinde sürekli hale getirdik. Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, şu anda 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı hak sahibi yaptık." dedi.