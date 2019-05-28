Bakan Selçuk şehit yakını ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, şu anda 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı hak sahibi yaptık." dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Altındağ Kültür Sarayı'nda, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.
Malazgirt'te başlatılan vatan mücadelesinin, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da aynı ruhla ve şuurla devam ettirildiğini dile getiren Selçuk, "Çünkü bizler özgürlüğüne aşık bir milletiz. Özgürlüğümüzün en büyük nişanesi ise ezanımız ve bayrağımız." diye konuştu.
Şehit yakınları ve gaziler için pek çok kazanım sağlamaya gayret ettiklerini belirten Selçuk, kamuda bir olan istihdam hakkını ikiye çıkarıldığını, şehidin eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babasının da bu hak kapsamına alındığını belirtti.
Selçuk, "Gazi ve gazi yakınlarına bir istihdam hakkı getirdik. İstihdamda da 45 yaş şartını kaldırdık. Atamaları da takvime bağlı olmaktan çıkartarak yıl içinde sürekli hale getirdik. Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, şu anda 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı hak sahibi yaptık." dedi.
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ekonomik sıkıntı çekmesini istemediklerini ifade eden Selçuk, bu kapsamda şehitlerin anne ve babaları için aylık bağlanmada aranan muhtaçlık şartını ise kaldırdıklarını söyledi.
Selçuk, su ve elektrik ücreti indiriminden faydalanacakların kapsamını da genişlettiklerini kaydetti.
- "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız"
Türkiye'nin 82 milyonluk büyük ve güçlü bir aile olduğunu anlatan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:
"Kader birliği yaparak acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Bizi bir araya getiren paydaşlar ve paylar hiçbir zaman tesadüfi olmuyor. Şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları, sizlerin sabrı, metaneti ve fedakarlığı bunun en açık delilidir. Bizi her daim zulme ve teröre karşı yekvücut hale getiren tek şey, milletimizin taşıdığı ulvi değerler.
Yiğitlikle asaleti, vakarla merhameti birleştirmiş bir millet olarak, bugün büyük Türkiye idealimizi, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere bu fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz. Sizlerin ferasetiyle, metanetiyle, basiretiyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize de ulaşacağız."
Selçuk, iftarın ardından gazi, şehit ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.
Programa Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.
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