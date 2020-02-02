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Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.02.2020 13:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem sonrası hasar tespiti yapılan 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacağını, bu okullar için yıkım kararı verildiğini açıkladı. Bakan Selçuk, yaz tatiline ilişkin 'Tatil sürelerinde yakın zamanda bir değişiklik olacak mı?' sorusunu da yanıtladı.

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk, katıldığı bir televizyon programında okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur" diye konuştu.

YAKIN ZAMANDA YAZ TATİLİ SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Canlı yayınının ardından bir muhabirin “Tatil sürelerinde yakın zamanda bir değişiklik olacak mı” sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, yaz tatili süresinin şu aşamada değişmeyeceğini, aynı planlama doğrultusunda devam edileceğini söyledi.

ELAZIĞ'DAKİ OKULLARIN DURUMU

Elazığ'daki depremden hemen sonra bölgede yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda hasar gören eğitim kurumlarının belirlendiğini ifade eden Selçuk, "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 80 okulda eğitim öğretim faaliyeti yapılmayacak. Bu okulların yıkımına karar verildi. Bu okulların 32'si Elazığ'da, 27'si Malatya'da, 14'ü Adıyaman'da, 7'si Diyarbakır'da. Bu okulların hangi süreçte nasıl yapılacağına ilişkin kararlarımızı almış bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yaz Tatili ziya selçuk

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