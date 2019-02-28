Bakan Selçuk’a “fidan sertifikası"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana’nın eğitimle ilgili her türlü konusunu görüşmek ve bu çerçevede gerekli işlemlerde mesafe almak için kente geldi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programa katılmak için Adana’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valiliği’ni ziyaret etti. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kapıda karşıladığı Bakan Selçuk’a minik öğrenciler “Fidan Sertifikası” verdi.

Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk, Adana’nın eğitim ile ilgili her türlü konusunu görüşmek, bazı istişarelerde bulunmak için geldiklerini ifade etti. Bakan Selçuk, bu çerçevede yapılabilecek olan temel işlemler konusunda mesafe almayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Selçuk daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı olarak devam etti.



