Bakan Selçuk'tan bilimsel çalışmalara destek sözü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bilimle uğraşmasının Türkiye'nin geleceği için son derece kritik olduğunu belirterek "Ödül olsun olmasın muhakkak bu çabalarınızın devamını çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bunun için her türlü desteği ve altyapıyı sağlama sözü veriyoruz." dedi.

Selçuk, Adana Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.

Daha sonra Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Selçuk, kendisinin "Sanayi ve Teknoloji Bakanı" şeklinde anons edilmesine ilişkin espri yaparak, "Az önce Sanayi Bakanı oldum. Arkadaşımızın heyecanı çok güzel bir heyecan, dolayısıyla hiçbir problem yok." diye konuştu.

Bilimle uğraşmanın önemine değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Biraz önce koordinatör hocamız, 'Marifet iltifata tabidir.' dedi. Yani beceri göstermek, övgüyle ilgilidir. Bir kişi övülürse beceri gösterir ama asıl ilimle uğraşmak biraz daha farklı bir iş. İltifat beklemeksizin marifete talip olmak, bilim insanının işi bu. Yani bir övgü beklemeden bilimle uğraşmayı sevmek, ki sizler böylesiniz, vakit ayırmışsınız, bu işlerle uğraşmışsınız. Öğrencilerin bu tür işlerle uğraşması Türkiye'nin geleceği için son derece kritik. Ödül olsun olmasın muhakkak bu çabalarınızın devamını çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da bunun için her türlü desteği ve altyapıyı sağlama sözü veriyoruz. Bugün buradaki bu kalabalığı görünce, bu kadar öğrencimizin projelerini getirmelerini ve yarışmalarını seyredince gerçekten gelecek için umutlanmak daha da kolaylaşıyor."