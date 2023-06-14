HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Bakan Şimşek' mesajı gündem olmuştu! Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken sözler: "Erdoğan açıkça ilan etti, meydan okudu!"

'Bakan Şimşek' mesajı gündem olmuştu! Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken sözler: "Erdoğan açıkça ilan etti, meydan okudu!"

14.06.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin ardından verdiği demeçte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atacağı adımları kabullendiklerini kaydetmiş, faiz politikasıyla ilgili ise "Bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasına Demokrat Partili Cemal Enginyurt'tan çarpıcı bir yorum geldi. Enginyurt, "Erdoğan bu açıklamayla açıkça meydan okumuştur" dedi.

'Bakan Şimşek' mesajı gündem olmuştu! Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken sözler: "Erdoğan açıkça ilan etti, meydan okudu!"

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için partisinin aldığı kritik kararı duyururken Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde tanıttığı, kendi telefona yüklü uygulamadan Millet İttifakı'nın akıbetine değin birçok konuda açıklamalarda bulundu. Asgari ücret önerisini de açıklayan Enginyurt'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Şimşek hakkında verdiği mesajla ilgili yorumu dikkat çekti.

"NE MEHMET ŞİMŞEK'TE NE DİĞER BAKANLARDA BİR IŞIK GÖREBİLİYORUM"

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin tamamlandığını ama geçim derdinin devam ettiğini öne sürdü.

"Ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te ne de diğer yeni bakanlarda bir ışık görebildiğini" söyleyen Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan ülkenin cumhurbaşkanı oldu fakat her gittiği yerde 'Millet İttifakı, illet ittifakı, zillet ittifakı' demeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse CHP'ye genel başkan olup olmayacağına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek ama milletin derdine çözüm üretmek anlamında hiçbir şey yapılmıyor." diye konuştu.

"SÜLEYMAN SOYLU O UYGULAMAYI HALA KULLANIYOR MU? AÇIKLAMASI GEREKİYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir programda gösterdiği cep telefonu uygulamasını hatırlatan Enginyurt, bu konuya ilişkin TBMM aracılığıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verdiğini bildirdi.

Enginyurt, "Ali Yerlikaya; Süleyman Soylu'nun insanların fotoğrafını çekerek, kişisel verilerini eline geçirdiği bilgi tabanı hala Süleyman Soylu tarafından kullanılıyor mu? Bunun kamuoyuna açıklanması gerekir." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK SÖZLERİ! "SAYIN ERDOĞAN MEYDAN OKUMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Enginyurt, "Sayın Erdoğan bugün bu açıklamayla Mehmet Şimşek'e yol vermeyeceğini açıkça ilan etmiş, meydan okumuştur." dedi.

AA-20230603-31328052-31328037-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_KABINE_UYELERINI_ACIKLADI

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Enginyurt, soru üzerine, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 12 bin lira olması gerektiğini söyledi.

MİLLET İTTİFAKI DEVAM EDECEK Mİ?

Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceğine ilişkin ise Enginyurt, "Yerel seçimler, her parti için kendisini gösterme fırsatı veren bir seçimdir. Bu seçimlerde bazı yerler hariç, her partinin kendi bayrağı altında seçime girmesi doğrudur. Bu ittifaka bir zarar vermeyecektir. Ama iktidarın da hırsını biliyoruz. Birçok yerde de ittifak yapılması gerektiği anda 'İttifakın devamında hayır vardır' diyoruz. Biz, Demokrat Parti olarak yerel seçimlere kendi bayrağımızla gireceğiz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

 İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!

İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!

 Ünlü film gerçek oldu: Görenler hayran kalıyor! Taliplisi de çok ama...

Ünlü film gerçek oldu: Görenler hayran kalıyor! Taliplisi de çok ama...

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeniden Refah kolları sıvadı! Erbakan: Bugün başlıyoruzYeniden Refah kolları sıvadı! Erbakan: Bugün başlıyoruz
Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı! Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Mete Yarar kılıç çekti: 'Birçok kişi ilk defa duydu' Canlı yayında dikkat çeken anlar! Mete Yarar kılıç çekti: 'Birçok kişi ilk defa duydu'
Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt demokrat parti

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Fatih Portakal canlı yayında araya girip anlattı! 'Bu hükümet yüzümü kara çıkartacak'

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Asgari ücrete zam ve memur maaşları için Erdoğan’dan çok net mesaj!

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kiracı sorunu evin fiyatını da düşürdü! ‘Türkiye’de böylesi ilk kez oluyor, devran tersine döndü’

Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!

Kirada yüzde 25 zam sınırı, emekli aylıkları, asgari ücret... Hepsi bugün masada!

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

Atamalar sonrası merak ediliyordu! Erdoğan: "Yanılmasınlar, kabullendik"

76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!

76 yaşındaki adamdan 'Tahrik oluyorum' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.