'Bakan Şimşek' mesajı gündem olmuştu! Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken sözler: "Erdoğan açıkça ilan etti, meydan okudu!"

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler için partisinin aldığı kritik kararı duyururken Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde tanıttığı, kendi telefona yüklü uygulamadan Millet İttifakı'nın akıbetine değin birçok konuda açıklamalarda bulundu. Asgari ücret önerisini de açıklayan Enginyurt'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Şimşek hakkında verdiği mesajla ilgili yorumu dikkat çekti.

"NE MEHMET ŞİMŞEK'TE NE DİĞER BAKANLARDA BİR IŞIK GÖREBİLİYORUM"

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin tamamlandığını ama geçim derdinin devam ettiğini öne sürdü.

"Ne Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te ne de diğer yeni bakanlarda bir ışık görebildiğini" söyleyen Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan ülkenin cumhurbaşkanı oldu fakat her gittiği yerde 'Millet İttifakı, illet ittifakı, zillet ittifakı' demeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse CHP'ye genel başkan olup olmayacağına Recep Tayyip Erdoğan karar verecek ama milletin derdine çözüm üretmek anlamında hiçbir şey yapılmıyor." diye konuştu.

"SÜLEYMAN SOYLU O UYGULAMAYI HALA KULLANIYOR MU? AÇIKLAMASI GEREKİYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir programda gösterdiği cep telefonu uygulamasını hatırlatan Enginyurt, bu konuya ilişkin TBMM aracılığıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verdiğini bildirdi.

Enginyurt, "Ali Yerlikaya; Süleyman Soylu'nun insanların fotoğrafını çekerek, kişisel verilerini eline geçirdiği bilgi tabanı hala Süleyman Soylu tarafından kullanılıyor mu? Bunun kamuoyuna açıklanması gerekir." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK SÖZLERİ! "SAYIN ERDOĞAN MEYDAN OKUMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bazı arkadaşlar 'Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım." açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Enginyurt, "Sayın Erdoğan bugün bu açıklamayla Mehmet Şimşek'e yol vermeyeceğini açıkça ilan etmiş, meydan okumuştur." dedi.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Enginyurt, soru üzerine, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 12 bin lira olması gerektiğini söyledi.

MİLLET İTTİFAKI DEVAM EDECEK Mİ?

Millet İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edip etmeyeceğine ilişkin ise Enginyurt, "Yerel seçimler, her parti için kendisini gösterme fırsatı veren bir seçimdir. Bu seçimlerde bazı yerler hariç, her partinin kendi bayrağı altında seçime girmesi doğrudur. Bu ittifaka bir zarar vermeyecektir. Ama iktidarın da hırsını biliyoruz. Birçok yerde de ittifak yapılması gerektiği anda 'İttifakın devamında hayır vardır' diyoruz. Biz, Demokrat Parti olarak yerel seçimlere kendi bayrağımızla gireceğiz." ifadelerini kullandı.

(AA)

