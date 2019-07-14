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Bakan Soylu: 15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz ruhtur, bir milletin ayağa kalkışıdır" dedi.

Bakan Soylu: 15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışıdır

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz ruhtur, bir milletin ayağa kalkışıdır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık bahçesinde 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Programda, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'da hazır bulundu.
Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin huzur içerisinde yaşamasının 15 Temmuz'da verilen şehitlerin sayesinde olduğunu söyleyerek, "Bizim evlatlarımız, inancımız gereği neyse ihtiyaç halinde onu yapmıştır. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sarıkamış'taki fidanlarda ve 15 Temmuz'da sizin canlarınız bizim mesai arkadaşlarımız da onu yapmıştır. Allah bir daha bize öyle geceler yaşatmasın. 15 Temmuz ruhtur, sadece bir darbe girişimi değil, bir milletin ayağa kalkışıdır. Umudumuz o kıyamın devam etmesidir ve devam edecektir. Bu milleti diğer milletlerden ayıran en büyük üstünlükte işte budur" dedi.
'ŞEHİTLERİMİZ BAĞIMSIZLIĞIN DEVAM EDECEĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR'
Bakan Soylu, milletin evlatlarının sağlam yetiştiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Şehitlerimiz dünyaya şu şekilde mesaj verdi; Bizi teslim alıp ellerimizi ve zihinlerimizi kelepçelemeye karşı, bizi tutsak yapmaya çalışanlara karşı, özgür bir Türkiye, bağımsız bir Türkiye, hür bir Türkiye bırakmalarıdır. Fırat Kalkanı Harekâtından Zeytin Dalı Harekâtına kadar, milli ve yerli olarak bu milletin ürettiği ATAK helikopterinden, toplarına, mühimmatlarına kadar özgürlük ve bağımsızlığın devam edeceğini ortaya koymuşlardır."
Bakan Soylu, kahvaltı sonrası bir süre şehit çocuklarıyla birlikte langırt oynadı.

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Bakan Soylu: 15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışıdırBakan Soylu: 15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışıdırBakan Soylu: 15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışıdırBakan Soylu: 15 Temmuz bir milletin ayağa kalkışıdır

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