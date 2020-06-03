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  4. Bakan Soylu böyle takip etti! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu böyle takip etti! 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonu Jandarma Harekat Merkezi'nden takip etti.

Bakan Soylu böyle takip etti! 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis kırsalında, 3 gün önce ölü olarak ele geçirilen 3 teröriste ek olarak bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Jandarma Harekat Merkezi'mizden kahramanlarımızın operasyonunu takip ediyoruz. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullanmıştı.

ETKSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yeni açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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