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Bakan Soylu çocuklarla boğaz turu yaptı! 'Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmak bizim temel görevimiz'

23.04.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sarıyer İlköğretim Okulu öğrencileriyle boğaz turu yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Bugün bu adımın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu adımı da takip ediyoruz. Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmak bizim temel görevimiz" dedi.

Bakan Soylu çocuklarla boğaz turu yaptı! 'Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmak bizim temel görevimiz'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu Sarıyer İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluşan Süleyman Soylu çocukların bayramını kutladı. Polis teknesiyle İstanbul boğazında tur atan Soylu, yolculuk boyunca çocuklarla sohbet ederek hediyeler verdi.

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Bu esnada geminin güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik ve Polis botlarını çocuklara gösteren Soylu, "Bizde bu botlardan çok var. Bize eşlik ediyorlar" dedi. Sarıyer İlköğretim Okulu öğrencilerinden Berna Çınar'ı ve Muhammet Ali Kart'ı botun kaptan koltuğuna oturtan Bakan Soylu, çocuklarla şakalaştı. Arından İçişleri Bakanı Soylu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"23 NİSAN BÜTÜN ÇOCUKLARA KUTLU OLSUN"

Süleyman Soylu 23 Nisan'da çocukluğuna döndüğünü belirterek, "Aslında eğer 23 Nisan nasıl kutladığımızı hep birlikte hatırlıyoruz. Her okulda özel dikilen kıyafetleri, öğrendiğimiz ve okuduğumuz şiirlerin her birini hatırlıyoruz ve nice 23 Nisan'ı kutladığımızı hatırlıyoruz. Hem bize emanet edilen ve bütün dünya çocuklarına hediye edilen bir bayram. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından hem de meclisimizin açılışı. 23 Nisan 1920 ülkemiz için, milletimiz için çok zor dönemlerde, çok zor zamanlarda, çok güçlü bir adım o güçlü adımını bizi bugünden itibaren sorumluluk verdiği, sorumluluk. Bugüne kadar herkesin o sorumlulukla beraber ülkemizi götürdüğü ama ondan sonra da büyük görevlerimizin olduğu, büyük sorumluluklarımızın olduğu güçlü bir adım. Bugün bu adımın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu adımı da takip ediyoruz. Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkmak bizim temel görevimiz. Ülkemizin birliğine sahip çıkma temel görevimiz. Temel değerlerimize sahip çıkmak inancımıza, geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkmak temel görevimiz. İyi ki cumhuriyetimiz var, iyi ki demokrasimiz var, iyi ki çocuklarımız var. Iyi ki Türkiye tam bağımsızlık yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da tam bağımsızlık bayrağın bugünkü bayraktarıdır. Allah ondan razı olsun. Gelecek nesillere çok güçlü bir Türkiye bırakıyor. Biz nasıl 100 yıl önceye dua ediyorsak, inanıyorum ki 100 yıl sonra da bugünlere dua edecekler. Çünkü çok zor zamanları dirayetle ve istikametimizden vazgeçmeden devam ettirdik. 23 Nisan bütün çocuklara kutlu olsun, egemenliğimize kutlu olsun, bağımsızlığımıza kutlu olsun" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İçişleri Bakanı 23 nisan

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