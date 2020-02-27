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Bakan Soylu'dan beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 10:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili "Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz." dedi. Bakan Soylu İmralı Adası'ndaki yangınla ilgili olarak da "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde bir yangın çıktı. Cezaeviyle bir risk söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'ndan önemli açıklamalarda bulunuyor.

'BÜYÜK İSTANBUL PLANI HAZIRLIYORUZ'

Elazığ ve Malatya depremi sonrası yapılanlar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Depremden 1 ay önce bir deprem daha oldu 4,9. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir deprem olduğunu söyleyince, milli arabanın tanıtım günüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sivrice'ye gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür olaylarda, bir hassasiyet koyduğu açık. 6,8 olunca İstanbul'da İl Afet'te bir çalışma içerisindeydik. İstanbul'daki 5,8 depremden sonra kırmızı alarm verdik. Eylül ayından bu yana 300'ü aşkın toplantı yaptık. Büyük İstanbul depremi için Büyük İstanbul Planı hazırlıyoruz" dedi.

Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

460 MİLYON LİRA HARCAMA

"Arama-kurtarma konusunda Türkiye çok önemli bir yetkinlik içerisinde. Enkazlardan birkaçı tamamen kum, toprak olmuştu. Arama-kurtarma ekiplerimiz başarılı bir şekilde 45 vatandaşımızı sağ salim çıkardılar. Diğer taraftan başında beslenme Kızılay, barınma-çadır gibi konular AFAD tarafından düzenlendi. Önemli olan sistemin doğru şekilde yürütülmesidir. Bu depremde iki mesele beni etkiledi; birincisi gönüllülük. İkincisi ise sosyal rehabilitasyon. Elazığ ve Malatya'da 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon yapıldı. Şu ana kadar koordinasyon kapsamında yardım kampanyası yapıldı. Toplam 60 milyondan fazla yardım toplandı. Toplam 105 milyon AFAD'a yardım yapıldı. Kızılay da 48 milyon lira yardım toplandı. Şu ana kadar 460 milyon lira ayni ve nakdi harcama yapıldı."

DEPREM VERGİLERİ

Bakan Soylu deprem vergilerinin harcanması konusunda açıklama yaparak, "Türkiye'de binlere okul, hastaneler yenilendi. Yollarımız, köprülerimiz, devlet dairelerimiz böyle... Deprem konusunda Türkiye geçmiş tecrübe ve acılarını bir daha yaşamamak için tüm gayretini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

İMRALI'DA YANGIN

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'nda çıkan yangın hakkında Bakan Soylu, "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde bir yangın çıktı. Cezaeviyle bir risk söz konusu değil. Gerekli çalışmalar yapılıyor, büyük bir yangın değil. Hem helikopter, hem arazözler çalışıyor. Müdahaleler yapılıyor" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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Süleyman Soylu deprem istanbul

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