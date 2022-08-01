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Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırılarla ilgili son açıklama: Yeni gözaltılar var, en ağır şekilde cezalandırılacaklar

01.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da 3 cemevine saldırı düzenlenmiş, saldırgan Eskişehir'e kaçmak istersen yakalanmıştı. Çok sayıda tepki gösterilen olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama geldi. Saldırıları, "Eski Türkiye'nin ayak izleri olarak' adlandıran Bakan Soylu yeni gözaltılar olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırılarla ilgili son açıklama: Yeni gözaltılar var, en ağır şekilde cezalandırılacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da 3 cemevine saldırıyla ilgili bilgilendirme paylaşımında bulundu. Soylu paylaşımına, "3 gün önce, Eski Türkiye’nin bir alışkanlığı ile karşılaştık... Muharrem Ayının birinci gününde 3 Cemevine yönelik alçakça provokasyona dair elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır." notunu düştü.

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Bakan Soylu'nun paylaştığı detaylarda şu ifadelere yere verildi;

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Anahtar Kelimeler:
cemevi saldırı
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