Bakan Soylu'dan çok sert S-400 çıkışı: Kusura bakmayın, geri zekalılardır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Toplantısı'na katıldı. İzmir, Trabzon ile Van'ın pilot il seçildiği ve 39 ay uygulama süresine sahip YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse ediliyor. Kamu alanında faaliyet gösteren kurumların yatırımlar noktasında iş birliği ve koordinasyon içinde hareket etmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Soylu, 2014 yılına göre Doğu ve Güneydoğu illerindeki organize sanayi bölgelerine kayıtlı işletme sayısının yüzde 61, ticaret siciline kayıtlı faal üye sayısının yüzde 92, üniversite öğrenci sayısının yüzde 104, tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısının yüzde 98, 100 bin kişiye düşen doktor sayısının yüzde 42, 100 bin öğrenciye düşen öğretmen sayısının yüzde 32, lisanslı sporcu sayısının yüzde 140 arttığını söyledi. Bakan Soylu, bugün Kars, Tunceli, Hakkari, Yüksekova'nın kış turizmi ve kayak merkezleriyle Munzur'un da gondol sefaları, rafting şampiyonaları ve yayla şenlikleriyle gündem olduğunu kaydetti.

'GÜYA GÜÇLENDİRİLMİŞ SİSTEM'

Yıllardır her yatırım ve her atılımda, 'Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, bizim gücümüz yetmez, ne işimiz var, ne gerek var' diyen anlayışla karşılaşıldığını anlatan Soylu, "Bugün tüm hedeflerine ulaşan, dediğini yapan, milletine dünya standartlarında otoyolları, kamu hizmetlerini sunan bir ülke var. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye sadece kuru kuru öz güven yüklemedi. Gücünü kullanabilecek bir sistem tesis etti ve özellikle, ayağımıza pranga vuran bir vesayet sistemini de ortadan kaldırdı. Varsın birileri eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın. Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir" diye konuştu.

YİKOB'ların, Türkiye nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı illere hizmet veren birim olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Sadece yatırım anlamında değil, özellikle son yıllarda yükselen afetlerde de YİKOB'larımız ciddi görevler üstlendi. Sadece bu yılki orman yangınları ve sel afetleri için 68,5 milyon TL, YİKOB'larımız tarafından gönderildi. Kurulduğu günden beri büyükşehirlerin kırsal kesiminde yollardan su altyapısına kadar pek çok hizmet, YİKOB'lar eliyle buradaki arkadaşlarımızın alın teri ve becerisiyle götürüldü. Kısa mazisi olmasına rağmen gururla ifade etmeliyim ki bugün Türkiye'de kamu yatırımlarının yüzde 5 ile yüzde 10'u YİKOB'larımız tarafından gerçekleştirilmiştir. İnşallah bunu artırmanın gayret içindeyiz" dedi.

'ARTIK SAVAŞ DİYEBİLİRİZ'

Bakan Süleyman Soylu, toplantıda Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa ilişkin konuştu. Altyapıyı güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunun, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta görülebildiğini belirten Bakan Soylu, "Artık savaş diyebiliriz. Bize, 'Ne gerek var, boşuna yatırım yapıyorsunuz, buna ne ihtiyacımız var, boşuna paraları gömüyorsunuz, devletin cebinden sürekli birtakım harcamalar yapıyor ve bizi sıkıntıya sokuyorsunuz' diyenler, beni bağışlayın kafasını kuma gömdüler pandemi zamanında. Böbürlenen Amerika ve Avrupa, bağışlayınız ki hastanelerde insanlarını ölüme terk ederken, yaşlılara 'Artık sizin ömrünüz sona erdi' derken, onları ölüme terk ederken, iyi hazırlık yaptığımız, öngördüğümüz, vizyon ve strateji ortaya koyduğumuz için altını çizerek söylüyorum, milletimize mahcup olmadık. Şehir hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız, devletimizin bütün birimleri topyekün büyük bir mücadele ortaya koydu" dedi.

'BİZ DOĞU AKDENİZ'E KAYIKLA GİTMEDİK'

Dün açıklanan G20'de büyümede yüzde 11 ile Türkiye'nin 1'inci olduğunu belirten Bakan Soylu, OECD ülkeleri içinde 3'üncü olduğunu kaydetti. Altyapı olmadan bunun gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını ifade eden Soylu, "Biz Doğu Akdeniz'e kayıkla gitmedik. Birileri kayıkla falan gittiğimizi sanıyor. ATAK helikopterlerimiz, İHA'larımız, milli ve yerli gemilerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk andan itibaren üzerine titrediği profesyonel güvenlik yapımızla birlikte gittik. Öyle kolay değil bu işler. Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez bu işler. Risk alacaksanız, kaynak yöneteceksiniz, ülkenizin olduğu pozisyonu bileceksiniz" diye konuştu.

'İFTİRAYA UĞRAMIŞ BİR MEDENİYET'

Savunma sanayisinde yüzde 20'lerden yüzde 75'leri aşıp yüzde 80'lere kadar ulaşan milli ve yerli kullanımın birilerini rahatsız edeceğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bize maval okuyanlara, hakaret edenlere, bütçeleri eline alıp, 'Bunlar savunma bütçeleridir, bunların hesabını size soracağız' diyenlere ben şimdi söylüyorum. Lazımmış, Türkiye, kendi güvenliğini kendi sağlamalıymış, kendi göbeğini kendi kesmeliymiş, kendi hazırlığını kendisi yapmalıymış, kendi İHA'larını, ATAK helikopterlerini ortaya koyabilmeliymiş, kendi sağlık sistemini en güçlü şekilde ayağa kaldırabilmeliymiş, güvenlik koridorunu, üs bölgelerini yapmalıymış, terör örgütlerini inlerinden çıkamayacak hale getirmeliymiş. Hatırlayın, Gazi Meclis'ten birileri kalktı gitti, İHA'ları Doğu ve Güneydoğu'da protesto ettiler. Bunların sahibi kim biliyor musunuz? Cemil Meriç'in güzel bir sözü var, dönem dönem hatırlatırım, 'Bizim medeniyetimiz, iftiraya uğramış bir medeniyettir.' Maalesef öyle. Hainlik ve uşaklık etmeyi kendilerine marifet bilenler her zaman bu coğrafyada olmuşlardır. Hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir."

'LAF EBELİĞİNDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY ORTAYA KOYMUYORLAR'

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ve Avrupa'yı eleştiren Bakan Soylu, "Batı'yı, Amerika'yı, Avrupa'yı gördük, laf ebeliğinden başka hiçbir şey ortaya koymuyorlar. İnsanlar ölüyor, önemli değil canım, nasıl olsa yaşlıları öldürdüler, sesleri çıkmadı. Ne olacak biraz da çocuklar, insanlar, gençler hayatını kaybediversin, öyle bakıyorlar. Suriye'de öyle bakmadılar mı? Balkanlar'da öyle bakmadılar mı? Toplu iğne kadar yapabileceğimiz bir takatımız varsa, bu ülke için yapmalıyız. Toplu iğne kadar gücümüz varsa, elinizde kamunun ve devletin imkanları var. Sizin toplu iğneden daha fazlasını yapabileceğiniz işler var. Şu karşı karşıya kaldığımız son 2 yıldaki cendereye bu ülkenin düşmesini istemiyorsak yükselişe aynı ölçekte devam etmeliyiz, kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz hale hep birlikte gelmeliyiz. Her anlamıyla bağımsız bir Türkiye. Yok Amerika şunu yaptı, yok Rusya şöyle yaptı, yok Avrupa böyle yaptı, yok o öyle yaptı diye kafayı sağa sola döndürebilecek değiliz. 'Acaba ne yapacaklar?' diye sürekli takip edecek bir ülke değiliz. Herkesin bizi takip ettiği, bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye, gelişmelerimizi adım adım takip ettikleri ve gelecek nesillerin çok daha iyi bir noktaya getirebilecekleri bir Türkiye'yi hep beraber Cumhuriyet'in 2'nci asrına el birliğiyle taşımalıyız."

S-400 TEPKİSİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'daki ikinci programında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın Stratejik Araştırmalar Kurulu toplantısına katıldı. Türkiye'nin terörle mücadele yürüttüğü operasyonları anlatan Bakan Soylu, “Biz hazırız ama bu hazırlığımızı hazmetmeyenler hala o küçücük, minnacık akıllarıyla Rusya'yla, Ukrayna'yla ilgili mücadele başladığında 'S-400'ü geri verelim' diye siyasi mucizevi laflar ortaya koyuyor. Kusura bakmayın, geri zekalılardır. Hiç kusura bakmayın, Ukrayna'nın nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını, uçaklara ve füzelere karşı hiçbir şey yapamadığını görüp, bir savunma sistemini hemen geri verelim diyen bir anlayışı ortaya koyabilmektir, herhalde tam bir geri zekalılıktır" diye konuştu.

390 MAFYA TİPİ ÖRGÜTLENME ÇÖKERTİLDİ

Türk Polis Teşkilatı'nın, dünyada en köklü polis teşkilatlarından biri olduğunu anlatan Bakan Soylu, son yıllarda Türkiye'de kümelenmek isteyen 14 uluslararası suç örgütü yöneticisinin ülkelerine iade edildiğini açıkladı. Soylu, “İçeride de 33'ü ulusal ölçekte, 15'i bölgesel, 342'si yerel olmak üzere toplam 390 mafya tipi örgütlenme çökertilmiştir" dedi.

EN BÜYÜK TEHDİT SANAL BAHİS VE KUMAR

Türkiye'nin en büyük tehdidi olarak sanal bahis ve sanal kumarı gösteren Bakan Soylu, "Menşeyi dünyanın en büyük ülkelerinden, bir Batı ülkesinden yönetiliyor. Etrafımızdaki birçok coğrafyada serverlerr dahil Türkiye ve etrafımızdaki coğrafyaya sevk ediliyor. Bunu kesmek de boynumuzun borcu. 50 milyar TL'lik bir bütçe. Aileleri, kamuyu, insanları çıkılmaz bir sokağa sokan bir darboğaz. Bunu bitirmek tasfiye etmek bizim boynumuzun borcu. İnsanları bir umuda sevk edip sanal bahis ve sanal kumarla ocakları söndüren birtakım Batılı ülkelerin bundan nemalanmasına müsaade etmememiz lazım" diye konuştu.

İNTERNET VE İLETİŞİM DOLANDIRICILIĞI ARTTI

Bakan Soylu, son yıllarda dolandırıcılık suçlarında, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı suçlarına dikkati çekti. Akdeniz Üniversitesi'nin araştırma sonuçlarını paylaşan Soylu, “Dolandırıcılık haberleri üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye'de 2008 yılında dolandırıcılık aracı olarak yüz yüze iletişimin kullanılma oranı yüzde 49 iken internet siteleri ve telefonun dolandırıcılık faaliyetlerinde araç olarak kullanılma oranı yüzde 18'dir. 2019 yılına gelindiğinde yüz yüze iletişimle dolandırıcılık yüzde 27'ye düşerken telefon ve internet sitelerinin kullanımı ise yüzde 47'ye ulaşmıştır. 2019'a kadar düşüş trendinde olan genel dolandırıcılık olay sayısı, 2019'da 39 bin seviyesinden, yüzde 68 artışla 65 bin 500 seviyesine çıktı. Yani bütün suçlarda iniş söz konusu ama maalesef dolandırıcılıkta artış söz konusu. Bu olayların içinde internet dolandırıcılığı, yine aynı periyotta, yani 2019-2021 arasında yüzde 133 artışla 9 bin 142'den 21 bin 342'ye, iletişim dolandırıcılığı olayları yüzde 69 artışla 7 bin 316'dan 12 bin 368'e çıktı" dedi.

'DEVLET TELEFON AÇIP SİZDEN PARA İSTEMEZ'

Emniyet teşkilatında dolandırıcılık suçlarına ait yeni bir yapılanmaya gittiklerini de belirten Soylu, vatandaşlara şöyle seslendi:

“Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Devlet, bir memuruyla telefon açıp sizden para istemez. Lütfen, telefonda tanımadığınız birinin lafına güveneceğinize, 112'ye güvenin. Hemen size gelen telefondan sonra bir karakola gidin, karşı karşıya kalacağınız mağduriyetten daha az bir maliyetle adımlarınızla hem de bize yardımcı olun. Yani bir polis size telefon açıp sizden para istemez. Sizin bir dosyanızın kapatılması için sizle temas kurmaz, bunu telefonda size söylemez. Böyle bir yöntemimiz yok. Onun için yapılması gereken böyle bir telefonla karşılaştığınızda hemen hem 112'yi arayın, en yakın karakola gidin. Geçen yıl yaşanan 65 bin dolandırıcılık olayının 40 bininin faili tespit edilmiştir. Devlet telefon açıp sizden para istemez. 'Şuraya para yatırırsanız şu dosyanızı kapatacağız' diye hakikaten saçma sapan bir işle vatandaşın karşısına çıkmaz. Telefonda kendisini polis, asker, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtıp, sizi birtakım suçlarla veya ithamlarla tehdit edip sizden para isteyen kişilere itibar etmeyin. Bazen sert şeyler söylüyorum diye bana kızıyorlar. 75-80 yaşındaki bir insanı Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan dolandırmaya kalkanlara ne yapmak lazım. Adalet bakanımızla da görüştük. Bütün birimlerimizle bu meselenin bu sene önemli ölçüde defterini düreceğiz."

DHA

