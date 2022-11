Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler! 'Şimdi bir oh daha çekiyorum' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi’ndeki Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni’ne katıldı. Burada yıl içerisinde ülke genelinde yapılan eğitimlerle ilgili bilgi veren Bakan Soylu, “25 bin güvenlik korucumuzu kapsayan eğitim programımızın bu yılki ayağının tamamlanması münasebetiyle sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl sadece 5 milyonu aşkın çocuğumuza ‘siber ay eğitimi’ verdik. Yani sosyal medyada onları tehlikeden koruyabilecek, sakındırabilecek tüm meseleleri anlattığımız, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede bu sene tüm birimlerimiz 5 milyonu aşkın gencimize eğitim verdi. Sadece bu mu? Hayır. Yaklaşık 1 milyon 200 bin anneye ‘en iyi narkotik polisi anne’ eğitimi verdik. Yine aynı zamanda özellikle aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddette bu yıl verdiğimiz eğitim, erkekleri bu konuda bilgilendirmek üzere, şu anda 5 milyonu aşmış durumda. ‘Kadına el kalkamaz’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu eğitimleri devam ettiriyoruz. Trafikte yine milyonlarca evladımıza okullarda eğitim verdik. Geçen yıl AFAD’da 56 milyon insanımıza eğitim verdik. Bu sene afet tatbikat yılı, yaklaşık 66 bin 200 tatbikat yaptık. Ayın 12'sinde de ülke genelinde bir Türkiye tatbikatı ortaya koymaya çalışacağız. Yani bakanlık olarak eğitim için kolları sıvamış durumdayız” diye konuştu.

‘YILLARDIR PKK’NIN PARTİSİ DİYORUZ, ‘HAYIR ÖYLE DEĞİLİZ’ DE DEMİYORLAR’

Terörle mücadelede 1845 güvenlik korucusunun şehit olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Halihazırda 57 bin 584 güvenlik korucumuz, 17 bin 600 gönüllü korucumuz, gönüllülerle birlikte 1038 kadın korucumuz var. Jandarmalar, polisler, operasyon sayıları, şehit sayıları, gazi sayıları, aslında bu sayıların hiçbiri bize asıl meseleyi, Türkiye’nin terörle mücadelesini, bu toprakların terörden yaşadıklarını anlatmaz. Meseleyi anlatan o sayılardaki insan hikayeleridir. Bütün bu sıkıntıları hep birlikte yaşadık. Yıllarca omuzlarımızda şehit cenazeleri taşıdık. Bunların hiçbirisi sayılarla anlatılmaz. Bunların hiçbirini PKK’nın toplantılarında anlatmazlar, PKK’nın partisi anlatmaz. Bakın biz yıllardır PKK'nın partisi diyoruz, alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz da etmiyorlar. ‘Hayır, öyle değiliz’ de demiyorlar. Her platformda savunuyorlar. Yıllarca bu acıları yaşattılar. Hala utanmadan Diyarbakır sokaklarında, Şırnak, Cizre sokaklarında geziyorlar. Hala utanmadan PKK ele başına özgürlük istiyorlar. Hala utanmadan PKK için eleman istiyorlar, çocukların dağa gitmesine aracılık ediyorlar. Ankara'da güya siyaset yapıyorlar, Meclis’te el kaldırıyorlar ve bu katliamların, bu yaşananların bir tanesi için bile milletten özür dilemiyorlar. Ben lafımı ağzında tutan bir adam değilim. Dün akşam Nusaybin’de bir festival vardı. HDP de PKK da gitmeyin diye çağrı yaptı. On binlerce genç, on binlerce insan Nusaybin Meydanı’nda o festivale koşar adım gittiler. Geçti o günler. Milleti korkutarak, ürküterek hiza vermeye çalıştığınız günler geçti. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da Allah'a şükürler olsun hürriyet çiçekleri, özgürlük çiçekleri, bugün Doğu ve Güneydoğu'da kardeşlik çiçekleri açıyor ve Allah'a şükürler olsun, açmaya ve etrafı bu çiçeklerle güzelleştirmeye devam edecek. Türkiye bugün bu bölgede bambaşka bir iklimi yaşamaktadır. 47 köyümüz kapalıydı. 22’si Gabar Dağı’nda olmak üzere toplam 40 köyün açılışına karar verdik. İnşallah bu 40 köy de çok yakın bir zamanda açılacak, kalan 7 tanesi de inşallah hazırlıkları yapılıyor, en kısa sürede açılacaktır. Yaylalarımıza çıkılamıyordu, oysa bugün yaylalarımıza yollar yapıyoruz. 2023 yılına kadar yolu yapılmayan yaylamız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

‘ŞİMDİ BİR OH DAHA ÇEKİYORUM; GENÇLER PKK’YA GİTMİYOR’

15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla terörle mücadele stratejisinin değiştirildiğini ve kesintisiz operasyon stratejisine geçildiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Terörün yanında, teröre sebep olan, teröre kaynaklık eden unsurlarla da mücadele etmeye başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43. Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık. Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Hani ben bir keresinde bir ‘oh’ çekmiştim ya. ‘Paralar PKK’ya gitmiyor’ diye. Şimdi bir ‘oh’ daha çekiyorum. Gençler PKK’ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacılığa, hemşireliğe ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar. Festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar, üniversitelerde hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar. Sadece bu coğrafyaya değil, etrafımızdaki coğrafya da ümit veriyoruz. Amerika Irak'a geldiği zaman ‘demokrasi getireceğim’ diye geldi. Amerika Afganistan’ı işgal ettiği zaman ‘Barış getireceğim, kardeşlik getireceğim’ diye geldi. Bugün Irak'taki kardeşlerimizin durumunu görüyoruz, Afganistan'daki kardeşlerimizin durumunu yıllarca o barış getireceğim yalanı içerisinde gördük. Batının, Amerika’nın yalanlarına karnımız tok. Huzuru Erbil’e de Irak’a da Afganistan’a da etrafımızdaki coğrafyaya da biz getireceğiz.”

‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İÇERİDE SİLAHLI ELEMAN SAYISI 120’NİN ALTINDA’

Terör örgütü PKK’nın ülke sınırları içerisindeki eleman sayısının 120’nin altına geldiğini söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Bizde bir rakam var ama bir sayıyı bekliyoruz. Terör eylemleri 15 Temmuz’dan sonra yüzde 95 azaldı. Peki bundan sonra ne olacak. Her şeyden önce son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek ama bizim bir planımız var. Cumhuriyetin birinci asrına kadar buradaki kahraman arkadaşlarımızla birlikte Allah nasip ederse bu ülkenin içerisinde, kırsalda bir tek terörist kalmayacak. 29 Ekim 2023’te, yani Cumhuriyetin ikinci asrına sırtımızda terörün küfesiyle girmeyeceğiz. Sınırlarımızın dışında elbette ki temizlemeye devam edeceğiz. Bu ülkede istikrarın devam etmesi, terörün tekrar dirilmemesi için sürekli teyakkuzda ve güçlü olacağız. Etrafımızdaki coğrafyanın istikrara kavuşması, uzun zaman alacak. Terör tam da böyle ortamlarda yuvalanır, tam da böyle ortamlarda palazlanır. İşte onun için bizim kriterimiz, içerideki terörist sayısı veya eylem sayısı değildir. Bizim kriterimiz coğrafyamızdaki istikrardır. Amerika Birleşik Devletleri ve batının güneyimizde bir terör devleti kurma hayalinden vazgeçirilmesi ve vazgeçmesidir. PKK/PYD’ye TIR’larla silah gitmemesidir. İşte o yüzden korucularımız çok önemlidir. Bakanlık bünyesinde Korucular Daire Başkanlığı kurduk, özlük haklarında iyileştirmeler yaptık, primleri devlet tarafından karşılanmak üzere 4A kapsamında sigortalı saydık. Ortalama yaş 45 civarındaydı, kanun hükmünde kararname ile 45 yaşında üzerindeki tüm korucuların emekli olabileceğini ortaya koyduk. Yaklaşık 25 bin korucumuz emekli oldu. Onlara minnettarız ve şükran duyuyoruz. Operasyon tazminatı ayda bir kez ödeniyordu, bunu her operasyon için günlük şekilde vermeye başladık. Tüm korucularımıza harçsız silah taşıma hakkı. Emekli olanların kardeşlerine ve çocuklarına korucu olabilme imkanı, ayrıca giyim kuşamlar her valilikte farklı bir şekilde tanzim edilirken Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden bunu sağlayarak aynı kaliteyi, aynı anlayışı ortaya koyan bir sürece doğru getirdik. 3 bine yakın korucumuz uzman erbaş oldu. Uzman erbaşlıktan daha fazla yükselebilmek kabiliyetini de elbette önünü hep beraber açmış olduk. Bu adımlarımız elbette devam edecek. Son 3 yılda PYD/PKK terör örgütüne Amerika senatosu 2 milyar dolar resmi yardım yaptı. Bu az para değildir. Ama ona rağmen o yardım yapanlara da haddini bildiriyoruz, yardım yaptıklarına da haddini bildiriyoruz.”

(DHA)