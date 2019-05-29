Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar Belediyesince Kirazlıtepe'deki Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sahur programına katıldı. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan ve MHP Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben ile vatandaşlar katıldı.

"NE DEVLET CİDDİYETİYLE BAĞDAŞIR, NE DE İNSANİYETLE"



Soylu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu, İlk göreve geldi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerinin kopyalanmasıdır. Bu ne devlet ciddiyetiyle bağdaşır, ahlakla bağdaşır, ne de insaniyetle. Derdi kovuculuk yapmak. Derdi iş üretmek değil, derdi onun üzerinden acaba bir şey bulabilir miyim anlayışı, tam tamına fesatı ve fitnenin oluşturabileceği bir anlayışı ortaya koymaktır. Esas gücü de odur zaten. Çok net bir şekilde bellidir, TV'lerde izleyin İstanbul için tek bir cümle söylemiyor.

"BİNALİ AĞABEY İLE İKİSİNİ BİR KIYASLAYIN"



Binali ağabey ile ikisini bir kıyaslayın. Binali ağabey, hayal edemediklerimizi gerçekleştirdi. İstanbul'da su yoktu suyun altından tünel yaptı. Kazlıçeşme diye bir yer var her ay orada ne kadar fare var, fareler kaç cm diye haber yapılırdı. Biz Haliç'ten kokudan dolayı geçemezdik, yaz aylarında kapıları kitlerdik Haliç'ten koku gelmesin diye. Eyüpsultan'da mezarlıklarımız vardı oralara gidemezdik bayramlarda. Tayyip Erdoğan'la 1994'de insanlar mezarlıklarına kavuştular. Belediye otobüslerinde sürücülerin maaşlarını alamamasından dolayı işleri yavaşlatmasından dolayı kavgalar olurdu, anneler çocuklarını okula göndermezlerdi hava kirliliğinden dolayı. Dünyanın en havası kirli olan şehirlerden birisiydi. Önceden leğenlerle su dolduruyorduk daha sonra küvetler yapıldı daha sonra evin oraya gelen su hattı yukarıya basıyorsa oraya depo yapılıyordu, biz deponun nasıl temizleneceğini CHP sayesinde öğrendik. Bir öğrettiği o. Bütün bunları hep beraber yaşadık. 89 ile 90 arasında yolsuzluğun dönemi oldu sadece İSKİ meselesi değil. Ben o gün de siyasetin içerisindeydim ve bütün bunları takip edip ortaya koyduk. Bunlara İstanbul teslim edilmez, İstanbul sadece bizim İstanbulumuz değil, İstanbul bizim medeniyetimizdir.