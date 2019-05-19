Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen sahur programına katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi ve coğrafyası itibarıyla çok önemli bir konumda olduğunu ve millet tarafından belirlenen kendi istikameti doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini söyledi. Bakan Soylu, 21. asrın başından itibaren Türkiye'yi her alanda kuvvetlendirmek için çaba sarf edildiğini kaydederek, "Türkiye'yi kuvvetlendirmeye çalıştık, neden? Derdimiz ne? Yarın başımıza bir şey gelirse açığa düşmeyelim, ayaklarımızın üzerinde sağlam biçimde durabilelim diye. Türkiye, 1980 darbesine en mecalsiz döneminde yakalandı, 28 Şubat'a ekonomik kriz, kaos ve terörün içinde yakalandı ve kendini toparlayamadı. Oysa şimdi Türkiye, gittikçe güçlenen ve alt yapısını güçlendiren bir anlayışa sahip" ifadelerini kullandı. Dışarıdan yapılan müdahalelerle kolayca yön verilebilen bir Türkiye tablosunun artık olmadığını dile getiren Soylu, şöyle konuştu: "Biz Afrin'e girdik. Bunun önemi çok büyüktür. İtiraz ettiler, giremezsiniz dediler. Biz Cerablus'a, Azez'e girdik. Uzun yıllardan beri ilk kez başka ülkenin topraklarına huzur getirmeye gelen bir tablo ortaya koydu Türkiye. Bunu Avrupa da Amerika da istemez. Bu coğrafyada söz söyleme hakkımızın olmasını istemez. Büyük bir mücadele veriyoruz, eğer takatimiz, mecalimiz olmasa biz bu mücadeleyi veremeyiz. Bize söz söyletmezler."

Bakan Soylu, Türkiye'de 31 Aralık 2016 tarihinden beri terör olayı yaşanmadığını hatırlatarak, "Başkanının Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu Savunma Sanayi İcra Kurulundayım ben. Neler yaptığımızı bilseniz sevinçten sabaha kadar uyumazsınız. Türkiye bambaşka bir noktada, kabiliyeti var Allah'ımıza şükürler olsun. Türkiye, başına bir daha bir felaket gelmemesi için çok önemli adımlar atıyor." dedi. "SANDIKLARIN YÜZDE 10'UNU AÇTIRABİLDİK"



Soylu, çocukluğundan beri siyasetin içerisinde olduğunu ama 31 Mart seçimleri gibi bir seçimi daha önce görmediğini belirterek, şunları söyledi: "Biz Ankara'yı kaybettik, başımızın üzerine. İzmir'i kaybettik, başımızın üzerine. Mersin'i, Antalya'yı, Adana'yı kaybettik itiraz etmedik ki. Ben ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptım, gençlik kollarında çalıştım, genel başkanlık yaptım. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Kanun diyor ki açık biçimde, 'sen sandık kurulu başkanı ve üyesi verirken kamu görevlisi vereceksin.' 62 bin kişinin 3'te biri kamu görevlisi değil. Bu kanunun açıkça tahrifatıdır. Bir yanlışlık olduğunu gördük. Bir sandıkta Binali Bey'in 200 tane oyu var, sıfır yazılmış. Sandıklara itiraz ettik. 80'in üzerinde sandıkta Binali Bey'in oyları 200'den, 170'den sıfıra, bire, beşe düşürülmüş. İtiraz ettik ama sadece yüzde 10'unu açtırabildik fark 29 binden 13 bine düştü. Biz hepsini açtıralım dedik Yüksek Seçim Kurulu hayır dedi."

"ENDİŞEM VE KORKUM ŞUDUR..."



Yeni bir seçime gidildiğinin altını çizen Soylu, "Bu seçim er meydanıdır. Millet ne karar verecekse başımızın üzerinde yeri var. Ancak endişem ve korkum şudur; bu seçimi Türkiye'nin siyasi bir çatışmasının başlangıcına evirecekler diye endişe ediyorum. İstanbul seçimi bir çatışmanın başlangıcı olacak diye endişe ediyorum." ifadelerini kullandı. "BİZE SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM"



Soylu, yenilenecek seçimde milletin vereceği desteğin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "23 Haziran'da İstanbul bir karar verecek. Ben de bu kararınızı verirken bize sahip çıkmanızı istiyorum. Bir seçim yapılırken, seçmen olarak bir karşılaştırma yapalım. Binali Ağabey, Avrasya'dan Marmaray'a kadar, bölünmüş yollardan bir çoğumuzun hayal bile edemeyeceği birçok yatırımın kararını ve iradesini Cumhurbaşkanımızla birlikte alıp uygulamış. Diğer tarafa bakalım. Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış doğru. Dişe dokunur, iyi ürün namını hemen duyurur. Ne yapmış? Ne ortaya koymuş?" Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait verilerin kopyalanmasına da değinerek, "Ben İçişleri Bakanıyım, buradaki herkesin istihbarat bilgisi bende var. Peki ben bakan olduğum gün 'bütün istihbarat bilgilerini CD'ye doldurun bana verin' diyebilir miyim? Dedim diyelim, bu doğru birşey midir ya? Bu, ya kötü niyettir ya da çiğliktir." dedi.