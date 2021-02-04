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  4. Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

04.02.2021 22:01 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; Şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.

Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz..."

Twitter'dan Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlamaTwitter'dan Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmişti.

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