Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da terör örgütüne büyük darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini belirtti.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.
Narko teröre darbe❗— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) September 8, 2020
Diyarbakır Lice’de
Bugün,
Yıldırım 7 Narko Terörizm operasyonunda
5️⃣ Ton 8️⃣1️⃣ kilogram
ESRAR,
1️⃣4️⃣ Milyon 1️⃣6️⃣9️⃣ Bin 1️⃣5️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR
ele geçirildi.
Tebrikler @Jandarma ????