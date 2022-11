Bakan Soylu ve Fahrettin Koca'dan Düzce'deki deprem sonrası açıklama! '22 yaralı, biri ağır...'

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa dahil çevre illerde de hissedilen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son dakika açıklamalarında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, panikle yüksekten atlama nedeniyle bir kişinin ağır yaralandığını ifade ederek, “Şu an aldığımız bir olumsuz durum söz konusu değil. Sadece birinci kattan atlamalar var. Karadeniz Ereğli’de bir evin yıkıldığı bilgisini aldık. Oraya da ekiplerimiz gidiyor. Bir can kaybı yok. Ağır yaralanma var. O da panikle yüksekten atlama sebebi ile. Valilerimiz şu an da hem AFAD'da hem de ilgili merkezlerdeler. Artçı depremler devam ediyor. Panikle atlamanın dışında bir yaralanma yok. O da İstanbul ve Sakarya'da sadece bir iki yerde” bilgisini aktardı.

22 YARALI, BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depremde 22 kişinin yaralandığını birinin durumunun ağır olduğunu bildirerek, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZLE ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise depremle ilgili ekiplerin sahada çalışmalarına başladığını, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."