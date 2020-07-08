Bakan Soylu: Eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katıldı. Programa Bakan Soylu ile birlikte bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve bazı protokol üyeleri ile polis kursiyerler katıldı.

Burada konuşan Bakan Soylu, Narkotik Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde, narkotik birimlerinin yanı sıra Özel Harekat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, asayiş, güvenlik, kriminal, özel güvenlik daire başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile uluslararası kurumlarda kullanılan köpeklerin branşlara göre eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Soylu, bu birimlerde eğitim alan sertifikalı 451 eğitimli köpeğin, narkotikten bomba aramasına kadar pek çok alanda başarıyla görev yaptığını söyledi.