Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar (2)

HAYRAT'TA HALKA SESLENDİ

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da AK Parti Trabzon Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençliğimiz Geleceğimiz' adlı programın ardından Hayrat ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde, halka seslendi. Hükümetin kent ve bölgeye yaptığı yatırımlarından bahseden Bakan Soylu, Hayratlılardan 31 Mart seçimlerinde güçlü destek istedi. Bakan Soylu, Türkiye'nin, kararlılıkla yürüttüğü uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli başarılara imza attığını belirtti.

'ÖYLE BİR ŞEY İCAT ETTİK Kİ; ONLARI PERİŞAN EDECEĞİZ'

Terörle mücadelede önemli rol üstlenenen insansız hava araçlarında, farklı bir şey icat ettiklerini duyuran Bakan Soylu, teröristleri perişan edeceklerini vurguladı. Bakan Soylu, "Sadece PKK ile mücadele etmiyoruz. PKK, PYD, DEAŞ, uyuşturucuyla, DHKP-C, organize suç örgütleriyle, tefecilerle, hepsiyle mücadele ediyoruz. Hepsinde şu anda iyi noktadayız. Çok kararlı adımlar attık. Hani Amerika bize ‘Afrin’e giremezsiniz’ dedi. Girdik mi? PKK’ya gereğini gösterdik mi? Türkiye eski Türkiye değil. Dağlarda 15 bin terörist vardı, 700 tane kaldı. Kafalarını çıkaramıyorlar. Nisan-Mayıs ayında insansız hava araçlarında öyle bir şey icat ettik ki; değil adım atmak, inlerinden yukarı çıkabilirlerse göreceksiniz, onları perişan edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu'da onların belediyelerden aldıkları ve sömürdükleri, vatandaşa hizmet yerine PKK’ya aktardıkları kaynakların tamamını kestik. Haraçların tamamını kestik. Uyuşturucu ticaretinin önemli bölümüne sekte vurduk. Kaçakçılık, organize suç, sigara kaçakçılığından bile milyarlarca para kazanıyorlardı. Türkiye’de yüzde 21,5 kaçak sigara vardı, şu anda yüzde 5,5’e düştü. Daha da düşüreceğiz. Nefes aldırmıyoruz" dedi.

'ONLAR KANDİL'İN VEKİLİ'

HDP milletvekillerine tepki gösteren Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’ye tek bir çivi çakmayalım, Türkiye ilerlemesin, büyümesin, insanların umudu yarına ulaşmasın istiyorlar. Elimizde öyle belgeler, raporlar var ki; HDP ile kucak kucağa oturmuşlar, Türkiye’nin yarınlarının karanlık olmasının planlarını yapıyorlar. Bütün Müslüman coğrafyasını prangalarla hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Attıkları adımları, yaptıkları işleri hep birlikte görüyoruz. Neymiş; İran’ın kuzeyinde devlet kurup oradan da Afrin’e uzatacaklar. Oradan da bir koridor oluşturacaklar, Türkiye’nin Orta Doğu ile bağını kesecekler. Türkiye mücadele etmezse, direnmese bunu yaparlar. Ne oldu kurabildiler mi? Irak, İran üçümüz en limoni zamanımızda bir araya geldik. Amerika ne kadar desteklerse desteklesin, beceremediler, beceremezler, beceremeyecekler. Türkiye eski Türkiye değil. Kaseti tekrar başa mı saralım? Bu memleket terörden bıkmadı mı? Hala onları savunanlara meydanlarda prim mi sağlayalım? Ben onlara milletvekili demiyorum. Onlar milletin vekili olamazlar. Onlar Kandil’in, PKK’nın, terör örgütünün vekili. Onlara 'milletin vekili demek' ayıptır, günahtır, yazıktır. Bizim boynumuzu Kandil ve Pensilvanya’nın önünde eğik bırakmayın"

8 bin bekçi daha alacaklarını da aktaran Bakan Soylu, bekçiler sayesinde özellikle Ankara ve İstanbul'da hırsızlık olaylarında düşüş yaşandığına dikkat çekti.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Sürmene ilçesine geçti.

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