Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla bir araya geldi

"Hırvatistan ile ilişkilerimiz sarsılmazdır"

Hırvatistan’ın 2020’nin ilk yarısında Avrupa Birliği’nin (AB) dönem başkanı olacağını hatırlatan Soylu, "Hem Türkiye’nin AB yolculuğu konusunda hem de aynı zamanda Hırvatistan’ın dönem başkanlığında atacağı adımlardan dolayı bu yolculuğun güçleneceğine olan inancımız tamdır. Ülkelerimiz arasında karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü konusunda mevcut işbirliğimizin bir adım öteye taşınması temennisinde bulunuyoruz. Bizim gerek uzak tarih, gerek yakın tarihte Hırvatistan ile hem ilişkilerimiz hem tarihi bağlarımız hem de kültürel bağlarımız sarsılmazdır" şeklinde konuştu.

Soylu, Bozinoviç’in yarın sabah Nizip’te Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezi ile Öncüpınar Konteyner Kenti gezeceğini, ardından da ülkesine gideceğini kaydetti. Soylu, "Önümüzdeki ay içerisinde Budapeşte süreci için kendisini çok sevdiği İstanbul’a bekliyoruz. İstanbul ortak aşkımız" dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Bozinoviç ise Türkiye’nin hem Hırvatistan hem de AB için stratejik öneme sahip bir ortak olduğunu söyledi. Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Bozinaviç, Türkiye’ye bu nedenle teşekkürlerini ilettiğini dile getirdi. Türkiye’nin son derece önemli bir rol oynadığı bölgenin güvenliği konusunda da bazı hususları ele alma fırsatı bulduklarını anlatan Bozinoviç, "Son olarak da 2020’nin ilk 6 ayında, Hırvatistan’ın AB’nin dönem başkanlığını üstlendiği dönemde gündemimizin önceliklerinin ne olacağını paylaşma fırsatımız oldu. Türkiye, Romanya, Finlandiya ve Hırvatistan’ın oluşturduğu üçlü zirvenin programında hem önemli bir ortak hem de önemli bir aday olarak ilk sırada yer alıyor. Hırvatistan’ın dönem başkanlığının önemli başlıklarından bir tanesi güvenlik olacak. Güvenlik başlığı altında da göç, sınır güvenliği, uluslararası organize suç örgütleriyle mücadele ve uyuşturucu ile mücadele gibi alt başlıklar takip edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Bozinoviç’e torunu için polis, jandarma ve sahil güvenlik kıyafetli oyuncak bebek hediye etti.

