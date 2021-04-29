Bakan Soylu, 'İstanbul'da katliam önlendi' diyerek duyurmuştu! Olayla ilgili dikkat çeken ayrıntı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı özel bir televizyon kanalındaki programda gündeme dair yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, “Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi” ifadelerini kullanmıştı.

4'Ü UZAKTAN KUMANDALI, 2'Sİ ZAMAN AYARLI

İstanbul’da 21 günlük kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bölücü terör örgütü PKK’lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylem son anda önlendi. Patlamaya hazır 4’ü uzaktan kumandalı, 2’si zaman ayarlı olmak üzere 5 kilodan oluşan 6 plastik patlayıcı, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili 2 terörist gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan teröristlerin ifadesi doğrultusunda olayla ilgili bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 kişi daha sabaha karşı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan teröristlerin yakalandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA-DHA

