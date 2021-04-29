HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Soylu, 'İstanbul'da katliam önlendi' diyerek duyurmuştu! Olayla ilgili dikkat çeken ayrıntı

Bakan Soylu, 'İstanbul'da katliam önlendi' diyerek duyurmuştu! Olayla ilgili dikkat çeken ayrıntı

29.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 3 oldu. Terör örgütü PKK üyelerince bir aracın altına atılan patlayıcılar, bugün emniyette sergilendi. Patlayıcılardan 4’ünün uzaktan kumandalı, 2’sinin ise zaman ayarlı olması dikkatleri çekti. Öte yandan teröristlerin yakalandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı özel bir televizyon kanalındaki programda gündeme dair yaptığı değerlendirmede, otogarda 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiğini belirtmiş, “Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi” ifadelerini kullanmıştı.

4'Ü UZAKTAN KUMANDALI, 2'Sİ ZAMAN AYARLI

İstanbul’da 21 günlük kısıtlamaya sayılı saatler kala halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bölücü terör örgütü PKK’lı 2 teröristin planladığı sansasyonel eylem son anda önlendi. Patlamaya hazır 4’ü uzaktan kumandalı, 2’si zaman ayarlı olmak üzere 5 kilodan oluşan 6 plastik patlayıcı, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi.

AW307546_01

Bakan Soylu duyurmuştu! Otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyon kameradaBakan Soylu duyurmuştu! Otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyon kamerada

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili 2 terörist gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan teröristlerin ifadesi doğrultusunda olayla ilgili bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 kişi daha sabaha karşı yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan teröristlerin yakalandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA-DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
İç çamaşırından çıktı! 300 bin lira değerinde İç çamaşırından çıktı! 300 bin lira değerinde
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
pkk Gözaltı İstanbul Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Blinken'ın S-400 açıklamasına Türkiye'den cevap

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Maçının ardından gerginlik çıktı

Maçının ardından gerginlik çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Göreceğiz cumartesi ne olacağını!

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.