Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğiz

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz" dedi.

Bakan Soylu, Beyoğlu Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Bizimkiler de bir MAKS grubu oluşturdu. Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi grubu. 10 vilayet şimdi bu sisteme geçiyor. Tüm bilgiler burada tüm arkadaşlarımızla paylaşılacak. Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi, yukarıdan aşağıya bir binanın hangi dairelerden oluştuğu, dış fotoğrafları, şimdi biz bir adım daha attık. Onu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın coğrafi bilgi sistemi ile de birleştireceğiz. ASELSAN ile yapıyoruz. Ben İçişleri Bakanlığı'na geldiğimde biraz akamete uğramıştı. Sağ olsun ASELSAN'la oturduk, onları da biraz gönüllendirdik. Çünkü ücret olarak büyük bir maliyete tekabül eden bir ücret. ASELSAN ile yapılan bir anlaşma ile daha önce yapılan anlaşma ve sözleşmenin devamı ile birlikte İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz. Böylece bunu size de açmış olacağız. Yani siz, bizde hangi sistem görülüyor ise, hangi daire de kimin oturduğunu, kimin ayrıldığını, taşındığını, kaç kişinin oturduğunu görebilme fırsatına sahip olacaksınız. Barolara gönderdiğiniz fakirlik kağıtları oluyor. Bu konuda da arkadaşlarıma söyledim yazılımını yapacaklar. Muhtarlık bilgi sistemi üzerinden kaymakamlıktaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bir program yazdırıyoruz şimdi. Bu programla siz oradan göreceksiniz, akşam geldiğiniz zaman vatandaşa da o kağıdı, oradan gelen bilgi çerçevesinde verebileceksiniz."