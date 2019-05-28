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Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 12:57 | Son Güncelleme

 İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz" dedi.

Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğiz

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz" dedi.
Bakan Soylu, Beyoğlu Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Bizimkiler de bir MAKS grubu oluşturdu. Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi grubu. 10 vilayet şimdi bu sisteme geçiyor. Tüm bilgiler burada tüm arkadaşlarımızla paylaşılacak. Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi, yukarıdan aşağıya bir binanın hangi dairelerden oluştuğu, dış fotoğrafları, şimdi biz bir adım daha attık. Onu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın coğrafi bilgi sistemi ile de birleştireceğiz. ASELSAN ile yapıyoruz. Ben İçişleri Bakanlığı'na geldiğimde biraz akamete uğramıştı. Sağ olsun ASELSAN'la oturduk, onları da biraz gönüllendirdik. Çünkü ücret olarak büyük bir maliyete tekabül eden bir ücret. ASELSAN ile yapılan bir anlaşma ile daha önce yapılan anlaşma ve sözleşmenin devamı ile birlikte İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz. Böylece bunu size de açmış olacağız. Yani siz, bizde hangi sistem görülüyor ise, hangi daire de kimin oturduğunu, kimin ayrıldığını, taşındığını, kaç kişinin oturduğunu görebilme fırsatına sahip olacaksınız. Barolara gönderdiğiniz fakirlik kağıtları oluyor. Bu konuda da arkadaşlarıma söyledim yazılımını yapacaklar. Muhtarlık bilgi sistemi üzerinden kaymakamlıktaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bir program yazdırıyoruz şimdi. Bu programla siz oradan göreceksiniz, akşam geldiğiniz zaman vatandaşa da o kağıdı, oradan gelen bilgi çerçevesinde verebileceksiniz."

''TÜRKİYE'DE SEÇİM OLDU, 6 BİN 600 POLİS GÖREVLENDİRDİK"
''Günde 2-3 tane yalanın bakanlığım tarafından vatandaşımıza doğru bilgilendirmeyle ulaşmasından hakikaten yoruldum" diyen Bakan Soylu, "Bir sanatçı hanım 'benim kaydımı silmişler' diyor. Sosyal medyada acaba bu kayıtlar silinebilir mi? diye soruyorlar. Nüfus genel müdürlüğünden baktırdım 29 Mart'ta kendi e-devlet şifresinden müracaatını yaptırmış ve bunu başka bir noktaya taşıdı. Bunu anlatana kadar şöyle bir istifham oluşuyor. Bir takım işler oluyor. 100 bin polis getireceğiz İstanbul'a oy kullandıracağız. YSK açıklama yapmış seçmen oy kullanacak. Biz hayatımız boyunca bu kadar büyük bir sayıda polisi bir yerden bir yere seçim için görevlendirmedik. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de seçim oldu 6 bin 600 polis görevlendirdik. Hepsi bu kadar" dedi.

“ARABADAN NASIL BİR SARAY OLUYORSA"
"İçişleri Bakanlığı Samsun Valisi'ne bir Audi marka araba hediye etti" haberleriyle ilgili açıklama yapan Soylu, "2007 ya da 2008'de almış olduğu bir araba var. O zaman da Mercedes, o zaman da sıfır. 2006'da ve ya 2005'te. 12-13 yıl geçmiş. Birçok vali gelmiş, geçmiş. Onları alıyoruz, ya başka bir ile, ilçeye gönderiyoruz, ya da devlete iade ediyoruz. Onun yerine devlet bize yılda 2-3 tane araba veriyor. Biz de onu eskiyen arabaların yerine koyuyoruz. 2030'da aynısı olacak, 2040-2045 yılında da, devletin valisinin arabası eskidiği zaman yılda 2-3 tane verilir, o da sınırlı sayıdadır. Yılda 10-12 tane kaymakamlık, 2-3 tane 4 tane de valilik arabası verilir" diye konuştu.
Soylu, "Arabadan nasıl bir saray oluyorsa? Bu sadece dedikodu oluşturabilmek anlayışı. Ben buna İstanbul halkımızın prim vermeyeceğini ve bu seçimin bir ideolojik kamplaşma merkezi haline getirmeyeceğini, er meydanı çıksın herkes mücadelesini yapsın başımız üzerinde yeri var. Ama endişem odur ki bu seçimde sonuçlara göre ortaya konulacak maalesef bir ideolojik kamplaşmanın, siyaseti ciddi bir şekilde yeniden germenin hesabı yapıldığı kanaatini yaşıyorum ben. İnşallah endişemde haksız çıkarım" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğizBakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğizBakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğizBakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğiz

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