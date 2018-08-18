Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (3)

BAKAN SOYLU MERZİFON'DA UYGULAMAYA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla Amasya’nın Merzifon ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’ne geldi.
Bakan Soylu, Merzifon ilçesinde denetimleri yerinde denetleyerek, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katıldı. Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Bakan Soylu, sürücü ve yolcularla sonbet etti. Yolculara Amasya elması ikram eden Soylu, bazı yolcuların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Durdurulan otomobildeki sürücü ve yolcularla da sohbet eden Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak başlattıkları proje ile farkındalık oluşturacaklarını söyledi. Soylu, araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük, şapka, tişört ve broşür vererek bilgilendirdi.
Soylu, Merzifon’daki denetlemenin ardından karayolu ile Çorum’un Osmancık ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’ne gitmek üzere hareket etti.
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