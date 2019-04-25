Bakan Soylu: Küçükçekmece'deki 'cinsel istismar' olayı faili yakalandı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayında failin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, HAK-İŞ'e bağlı Öz-Orman İş Sendikası'nın 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Soylu, sendikalara ait iş ve işlemler için 'SENBİS' adını verdikleri dijital bir altyapı kurduklarını, şimdi bu sistemde sendika yöneticilerine de kullanıcı yetkisi vereceklerini açıklayarak, "Zorunlu bildirimleri SENBİS üzerinden kendilerinin yapabilmelerine imkan tanımak istiyoruz. Arkadaşlarımız yazılım çalışmalarını tamamladı, mevzuat ile ilgili çalışmalarımızı bitirdiğimizde inşallah bu seçeneği de kullanmaya başlayacağız" dedi.

'900 ERİMİZ DAĞLARDA TERÖRÜN PEŞİNDE'

Terörle mücadeledeki kararlı tutumlarının aynı şekilde devam edeceğini belirten Soylu, "Şu anda yaklaşık 900 erimiz dağlarda terörün peşinde mücadele ediyor. Bu sabah çok geniş çapta bir operasyonla Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 teröristi daha evlatlarımız göğüs göğüse bir mücadeleyle etkisiz hale getirdi" diye konuştu. Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyenlerin birçok oyunla karşılarına çıktıklarını kaydeden Soylu, etrafımızdaki coğrafyada bir ateş çemberinin olduğuna işaret ederek, "Biz güçlü olmalıyız, çok çalışmalıyız, gayret göstermeliyiz. Etrafımızdaki coğrafyadaki ülkelere hem demokrasinin hem birliğin beraberliğin hem de huzurun rehberi olmalıyız. Birtakım tartışmaların içine Türkiye'yi çekmeye çalışabilirler. Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye için elinde bir hazinedir. Son 50 yıldır ilk defa Türkiye'nin önüne böyle bir fırsat gelmiştir. Türkiye'nin hızla ilerlemesi, rekabet gücünü artırabilmesi için hep birlikte güçlü bir yürüyüş ortaya koymak durumundayız" dedi.

'TRAFİKTE ÖLÜM ORANI YÜZDE 41,6 AZALDI'

2018 yılında trafikte bir kampanya başlattıklarını ve yapılan çalışmaların sonuç verdiğini anlatan İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu yana 114 gündür Türkiye'de trafik ölümlerindeki azalış oranı yüzde 41,6. Uyuşturucu ile de büyük bir mücadele yürütüyoruz. 2016 yılında uyuşturucudan kaybettiğimiz insan sayısı 920, 2017 yılında 941. 2018 yılı itibarıyla adli tıp rakamlarına göre 561'e düştü. Bu da bir meselenin üzerinde hep beraber durup mücadele edersek sonuç alabileceğimizi ortaya koydu" bilgisini paylaştı.

HAK-İŞ BAŞKANI'NDAN KIDEM TAZMİNATI MESAJI

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, mevsimlik orman işçilerinin 12 ay sürekli çalışabilmesi için Öz Orman İş'in yürüttüğü faaliyetlere destek verdiklerini söyledi. Kıdem tazminatı ile ilgili tartışmalara da değinen Arslan, özel sektörde çalışanların büyük bölümünün kıdem tazminatını alamadığına dikkat çekti. Arslan, "Bu sorunların giderilmesini istiyoruz, o yüzden mevzuatın ıslah edilmesine ve yeni bir modeli tartışmaya her zaman hazırız. Ancak kazanılmış hakları koruyacak ve daha ileriye götürecek bir modeli birlikte inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

'1 MAYIS’I TAKSİM’E SIKIŞTIRAN ZİHNİYET TASFİYE OLDU'

HAK-İŞ olarak 1 Mayıs'ı Şanlıurfa'da kutlayacaklarını belirten Arslan, "Taksim'i kutsallaştıran ve Taksim'e 1 Mayıs’ı sıkıştıran zihniyet artık tasfiye edilmiştir. Türkiye'nin bütün alanları 1 Mayıs alanıdır. 1 Mayıs’ı TOMA’ların, gazların, copların, çatışmaların günü olmaktan HAK-İŞ’in büyük çalışmalarıyla çok şükür geride bıraktık" diye konuştu.

BAKAN SOYLU: CİNSEL İSTİSMAR OLAYININ FAİLİ YAKALANDI

Soylu, Genel Kurul'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili gelişmelerin sorulması üzerine Soylu, olayın failinin emniyet güçlerince yakalandığını söyledi. Soylu şöyle konuştu:

"Küçükmece ile ilgili, 5 yaşındaki çocuğumuz ile ilgili hem İstanbul Valiliğimiz hem İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz fail konusunda bir çalışma yaptılar. Zannediyorum açıklayacaklardır. Olay ile ilgili fail yakalandı, gözaltına alındığı açıklandı. Çünkü yaklaşık bu olay olduktan hemen sonra başladılar. Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz. Dün vali bey, kaymakam bey, emniyet müdürümüz ve eşleri aileyi ziyaret etti. Ben de o esnada babayla telefonla görüştüm. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de bu meselenin peşinde olacağımızı ve faili muhakkak yakalayacağımızı söyledim. Şükürler olsun, failin yakalandığı bilgisi bende var. Onun için bu tip meselelere yönelik tavrımız hem mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Tabii olay başlı başına hem medeniyetimize hem toplumsal ahlakımıza bakışımıza uygun değildir ama maalesef bu tip toplumca kınadığımız, nefret ettiğimiz işlerle karşı karşıya kalıyoruz ve bunlarla ilgili de arkadaşlarımız gerekli bütün takibatı yapıyor."

'BİLGİ KİRLİLİĞİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yumruklu saldırıda bulunan Osman Sarıgün'ün serbest bırakılması ve fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Olay Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Cinsel istismar vakasında olduğu gibi maalesef şimdi sizin sorduğunuz vakada da hakikaten ciddi bir bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Yani cinsel istismar vakasında çocuğun öldürüldüğü size de ulaşmıştır, siz de gördünüz sosyal medyada, babasının ailesinin felç geçirdiği ve aklımıza hayalimize gelemeyecek derecede. Sorduğunuz olayda da birçok bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız ve bu konuda açıklamamızı biz yaptık. Orada neyin meydana geldiğini, olayın nasıl olduğunu, ne şekilde oluştuğunu anlattık; ama bunun üzerine hala bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız. Muhtar açıklama yapıyor, aile açıklama yapıyor, kaymakam açıklama yapıyor, emniyet müdürlüğü açıklama yapıyor, söylenenlerin hepsinin yanlış olduğunu, yani ben artık onların adına yalan olduğunu söylemek istiyor değilim; ama bunun üzerine bu açıklamalar devam ediyor. Buna söylenecek hiçbir şey yok."

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