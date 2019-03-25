HABER

Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

KEÇİÖREN'DE SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katıldığı mitingin ardından Ankara'ya geldi.

KEÇİÖREN'DE SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde katıldığı mitingin ardından Ankara'ya geldi. Bakan Soylu, Keçiören'de AK Parti'nin seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Soylu, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için destek istedi.

'MANSUR YAVAŞ BAŞKAN OLURSA FELAKET OLUR'
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili 'sahte senet' iddialarına değinen Bakan Soylu, "Geçen gece Mansur Yavaş'ı dinledim. Senet meselelerini bilmiyorum. Dinledikten sonra tatmin olmadım. Bir avukatım var, ona anlatmasını söyledim. Bu mesele, avukatlık mesleğine aykırı, kendi mesleğine aykırı. İş takipçiliği yapmak, yüzde10 almak, buna fatura kesmemek hepsi olmuş. İş takipçiliği yapan adamlar var. Kimin canı yandı, kimin canı yanmadı bakmazlar. Ama bu adam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olursa büyük bir felaket olur. PKK'ya ses çıkarmayacaksın, yüzde 10'culuk yapacaksın, ardından gelip Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olacaksın. Yarın Ankara'yı kimin ellerine bırakacaksın belli olmayacak. Böyle birisine Ankara Büyükşehir Belediyesi teslim edilmez" dedi.

'2 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ''Wonderland Eurasia'yı 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Bakan Soylu, "Kabahat buluyorlardı Ankapark'a. Hafta sonu 2 milyon kişi ziyaret etmiş. Kılıçdaroğlu'nun kafası yeter mi, Mansur Yavaş'ında kafası yetmez" diye konuştu.

'2 GÜN SONRA İÇİN BEN KİRALAMIŞTIM'
Bakan Soylu, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 10'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Soylu, "Yazıcıoğlu'nun düştüğü helikopter, onu bırakacaktı, ondan sonra ben kiralamıştım. 2 gün önce de başka meselede konuşmuştuk. Allah cennetine kavuştursun. Memleketimizi böyle güzel insanlarla buluştursun. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İçişleri Bakanı Soylu'nun Konuşması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
Yazar İlhan Yardımcı’dan Cumhur İttifakı’na tam destekYazar İlhan Yardımcı’dan Cumhur İttifakı’na tam destek
‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.