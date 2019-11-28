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Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 12:18 | Son Güncelleme

'11 FRANSIZ VATANDAŞI DEAŞ'LIYI 9 ARALIK'TA GÖNDERECEĞİZ' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı 9 Aralık'ta ülkelerine göndereceklerini söyledi.

Bakan Soylu: O eve yapılan işareti kendi evime yapılmış olarak gördüm (2)

'11 FRANSIZ VATANDAŞI DEAŞ'LIYI 9 ARALIK'TA GÖNDERECEĞİZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları Ege Bölgesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı 9 Aralık'ta ülkelerine göndereceklerini söyledi. Bakan Soylu, "Tabi bu işin de kendine ait prosedürü var. Öyle gelişigüzel uçaklara doldurup, gönderemiyorsunuz. Muhataplarınızla halletmeniz gereken birtakım işlemler oluyor. Dolayısıyla bunları bir süreç içinde peyderpey gönderiyoruz. Bizim burada yaptığımızı özetlersek bu bölgelerde huzur ve güveni sağlayıp oraya geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Kısmen böyle bir akış oluşturduk. Mesela şu an için ülkelerine geri dönen Suriyeli muhacir sayısı 369 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
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