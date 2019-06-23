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Bakan Soylu, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezinde toplantıya katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran’da yenilen yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle İstanbul Valiliği’nde oluşturulan Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezinde toplantıya iştirak etti.Yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin İstanbul’da huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul Valiliğince hazırlanan Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe konuldu.

Bakan Soylu, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezinde toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran’da yenilen yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle İstanbul Valiliği’nde oluşturulan Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezinde toplantıya iştirak etti.
Yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin İstanbul’da huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul Valiliğince hazırlanan Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kapsamda İstanbul Valiliğinde oluşturulan Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezinde toplantıya katıldı.
Toplantıda Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, İçişleri Bakanlığı ve İBB’ye bağlı il müdürleri de yer aldı.

Bakan Soylu, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezinde toplantıya katıldı

Bakan Soylu, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezinde toplantıya katıldı

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