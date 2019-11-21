Bakan Soylu tepki göstermişti! O dizinin oyuncular olay çıkardı

Olay, pazar günü sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. (54) ile A.H. (54) restoranda yemek yerken, mafya konulu, internet üzerinden yayınlanan bir dizinin oyuncuları C. Y. ile B.A. geldi. Bir süre sonra iki grup arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C. Y. ile B.A., ellerine geçirdikleri ciğer şişleriyle H.A. ile A.H.'yi kovaladı. İkili, bir iş yerine sığınan H.A. ile A.H.’yi yakalayıp dövdü. Şüpheliler, H.A.’nın elinde bulunan ruhsatlı tabancayı da alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILAR

Darp sonucu yaralanan H.A. ile A.H. kendi imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesi’ne gitti. Hastanede yaralıların ifadesine başvurduktan sonra olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. H.A.'ya ait silah da şüphelilerden C. Y.'nin üzerinde bulundu.

BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 şüphelinin rol aldığı Adana'da dizisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullanmıştı: