Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan Suriyelilerden, uyuşturucu ile mücadeleye birçok konuda açıklamalarda bulundu.

'HEM GÜVENLİĞİMİZ HEM DE REFAHIMIZ TEHDİT ALTINDA'



İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan hesaplamaya göre 2017’de Türkiye’de şiddet olaylarının ekonomik etkisi 373 milyar dolar, doğrudan ekonomik maliyeti ise 257.2 milyar dolar, aynı kuruluşun hesaplarına göre şiddet olaylarının Türkiye ekonomisine etkisi 2007-2017 yılları arasında iki katına çıkmış durumda. Yani hem güvenliğimiz, hem de refahımız tehdit altında.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE



Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölümler 2015’te 590 kişiydi, 2016’da 920’ye ve 2017’de aniden 941’e çıkmıştı. Uyguladığımız saha baskısı sonucunda 2018 sonunda bu sayıyı 657’e çekmeyi başardık. Şu an için yılbaşından bugüne kadar da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 125'tir.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI



Ülkemizde geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısı 3,5 milyonu aşmıştır.Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3’tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir.

Kaynak: İHA





