Bakan Soylu: Türkiye genelinde şu an 311 operasyon düzenleniyor (3)

BAKAN SOYLU: ÇORUM VE MARAŞ OLAYLARI TAMAMEN TİYATROYDU

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu Tunceli'deki temasları kapsamında, kanaat önderleriyle akşam yemeğinde buluştu. Yemek öncesi konuşma yapan Bakan Soylu, geçmiş yıllada Maraş ve Çorum olayları olarak bilenen olayları bir tiyatro olarak değerlendirerek, onlarca vatandışın şehit düştüğünü söyledi. Bakan Soylu, kaçakçılıktahn, kandan beslendiğini belirttiği PKK terör örgütünün kazandığı paraları, örgüt liderlerinin Avrupa'da lüks içinde harcadığını belirterek, şöyle konuştu:

"İki kelimeyle insanları birbirine kırdırırsınız. Türkiye yıllarca bu işlerle uğraştı, bedel ödedi. Yaşı müsait olanlar hatırlar, Çorum ve Maraş olaylarını yaşadık. Onlarca vatandaşımızı şehit verdik. Tamamen tiyatroydu, tamamen kurgulanmış bir fitneydi. Ve kırk yıldır da şu topraklarda PKK fitnesini yaşıyoruz. Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum, PKK'nın Kürt vatandaşlarımı bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur. İdeolojisi falan yoktur. PKK’nın işi gücü derdi, uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın; Suriye’den insan ticareti yapsın, oradan para kazansın, milletin kanından kazandıkları paraları örgüt liderleri Avrupa’da lüks yerlerde yesin."

'BEN BU TERÖRE FUZULİ İŞLER DİYORUM'

Bakan Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını vermesinin ardından terör örgütü PKK'nın paniklendiğini belirterek, "PKK için uçurumdan yuvarlanma başlamıştır. Buradan dönüş mümkün değildir. Artık Ortadoğu’da yeni bir irade filizlenmektedir, bu irade terörün bitmesi iradesidir ve inşallah hem içeride hem dışarıda bu kötülük yuvası, bu irin yuvası kısa zamanda kurutulacaktır. Terör bize çok zaman kaybettirdi, can kaybettirdi. Ben bu teröre fuzuli işler diyorum. Kimseye bir hayır getirmeyen, sadece kaybettiren, insanları üzen, çoluk çocuğu, anne babaları ağlatan, fuzuli işler. Bu fuzuli işlerle çok oyalandık. Türkiye bu fuzuli işlerden kurtulmak, bu yükü sırtından atmak zorundadır." dedi.

'KANDİL'E YOLLAMAYI BECERDİLER AMA ŞU TUNCELİ'YE, İKİ TANE TURİST GETİREMEDİLER'

Tunceli'de son yıllarda yaşanan gelişmelerin önemine değinen Bakan Soylu, "Şu güzelim şehirleri, binlerce yıldır şu topraklarda yaşamış insanları sırf kendi sefahatleri için kavga ettirdiler. Kendilerinden başka kimseye bir hayırları olmadı. Onlar güldüler, millet ağladı. Şu güzelim Pülümür yaylasını dünyaya açmak için, buralara zenginlik gelsin diye hiçbir şey yapmadılar. Batıdan terör için yardım almayı, Avrupa'nın ortasından gelen paraları Kandil'e yollamayı becerdiler ama şu Tunceli’ye, iki tane turist getiremediler. Tunceli'nin yaşadığı değişim, ortadadır. Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, kurulan fabrikalar ve yeni iş alanlarıyla 4'üncü sıraya yükselmiştir. Bizim AK Parti’nin bir huyu vardır, biz rakamlarla, gerçeklerle konuşmayı severiz. Tunceli Belediyesi devralınırken kamuya ve esnafa olan toplam borcu 29 milyon liraydı, hepsini ödedik. Munzur çayı çevresinde 80 bin metrekare yeşil alan ve park yapıldı, insanlar gondol sefası yapıyor" diye konuştu. Bakan Soylu, buradaki programın ardından kentten ayrıldı.