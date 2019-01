Bakan Soylu’dan Sözcü Gazetesi’nin seçimle ilgili manşetine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü Gazetesi’nin "Foça’daki seçmen oyunu bozuldu" başlıklı manşetinin yalan olduğunu belirterek, "Gazetecilik yapıyorsunuz, doğru habere ihtiyacımız var. Kendi ülkemizin seçim hayatına bir düşmanlıktır bu. Saflık diyemeyeceğim çünkü bu bir düşmanlık" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Soylu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdikleri 4 bölge toplantısında toplam 43 ilin vali, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Soylu, bugün de İç Anadolu ve Batı Karadeniz’den 18 ilin ilgili yöneticileri ile bir araya gelme imkanı bulduklarını söyledi. Türk milletinin seçime yönelik algısı, ilgisi ve sandığa yüklediği anlamın dünyadaki diğer ülkelerden oldukça farklı olduğunu belirten Soylu, 1830’lardaki muhtarlık seçimlerinden bugüne kadar yapılan her seçimde, bu bilinç ve bu kültürün çok daha geliştiğini ve Türkiye’deki seçimlerin temsil kabiliyeti, halkın iradesini yansıtma gücünün dünya standartlarının üstünde olduğunu kaydetti. Soylu, İngiltere’de 2000 yılından bugüne kadar yapılan 5 genel seçimde katılım oranının yüzde 53, Fransa’da aynı dönemde yapılan yine 4 genel seçimde yüzde 54,6, Japonya’da yüzde 61,5, Almanya’da yüzde 75 olduğunu dile getirerek, Türkiye’de ise 2000 yılından bugüne kadar yapılan 6 genel seçimin katılım ortalamasının yüzde 83,6 olduğunu kaydetti.

Sözcü’ye tepki: "Kendi ülkemizin seçim hayatına bir düşmanlıktır bu"

Son yıllarda hemen hemen her seçim öncesinde seçim spekülasyonlarının, seçim yalanlarının ortaya atıldığını vurgulayan Bakan Soylu, Sözcü Gazetesi’nin bugünkü "Sözcü yazarı Yılmaz Özdil uyarmıştı Foça’daki seçmen oyunu bozuldu" manşetine tepki gösterdi. Soylu, "yalan haber" olduğuna dikkat çektiği manşete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen gün bir belediye başkanını uyardım tık yok. Şimdi bir gazeteye söylüyorum aynısını. Kendi ülkemize bunu yapmayalım. Bu bizim ülkemiz, başkasının ülkesi değil. ’Foça’daki seçmen oyunu bozuldu. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil uyarmıştı.’ Karga misali. Onun göstereceği anca odur. Bu yalanı yazan gazete, ben söylüyorsam onlarda çıksın aynı şekilde ifade etsinler. Bu yalanı buraya yazan gazete biraz araştırsın. Ufak bir araştırma ortaya koysa, oradaki seçim kuruluna gitse, oradaki ilgili nüfus idarelerine gitse, sorsa. Kamuoyuna bir izahatta bulunayım. Jandarma bir kolluk kuvvetidir, askeri kuvvet değildir. Polis nasıl kendine ait yetişirken de oy kullanma hakkına sahipse jandarma Foça’daki eğitiminde de diğer yerlerdeki eğitimlerde de askeri öğrenci olmadığı için, kolluk kuvveti olduğu için, Anayasa, yasalar, kanunlar, ilkeler bunu böyle değerlendirdiği için Anayasal olarak oy kullanma hakkına sahiptir. Buraya dönem dönem insanlar gider, eğitim görürler, bunlar kursiyerlerdir. Netice itibariyle sonra görev birliklerine geri dönerler. 2017 yılında 17 milyon vatandaş yer değiştirdi, yani ikamet yeri değişti. 2018 yılında 16 milyon 900 bin civarında vatandaş yer değiştirdi. Burası da 24 Haziran seçimlerine gittikleri için ve orada kurs gördükleri için kendi vatandaşlık haklarını bir kısmı orada kullanmış, bir kısmı da kendi memleketlerine gitmiştir. Hayatın olağan akışı içinde görevleri bitti, kendi görev yerlerine döndüler ve ayın 17’sine kadar YSK’nın her vatandaşa verdiği hak gibi buradaki kişiler kendi görev yerlerinde kendi vatandaşlık hakkını kullanabilmek için oyunu oraya götürdü. Yani Allah’ınızı seversiniz ya bu ülkeye bunu yapmayın. Ben İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Eğer sizin gibi eksiklik yaparsam 100 bin defa yüzüme vurursunuz. Gazetecilik yapıyorsunuz, doğru habere ihtiyacımız var. Kendi ülkemizin seçim hayatına bir düşmanlıktır bu. Saflık diyemeyeceğim çünkü bu bir düşmanlık. Yılmaz Özdil bunu yazabilir. Seçim hukukunu bilmez, kolluk kuvveti nedir, asker nedir bilmez. Tıklanmak için, okunmak için bunu gündeme getirebilir. Ama bunu bir gazetenin manşetine koyduğunuz zaman bu gazetenin manşetleri televizyonlarda okunuyor, her yere gidiyor. Gerçekleri saptırma hakkına kimse sahip değil. Bu ülkenin dünyada, dünya seviyesinin üstündeki belki de en önemli 5-6 meselesinden birisi doğru ve adaletli seçim yapmaktır."