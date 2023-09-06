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Bakan Tunç'tan Kırklareli'ndeki sel ile ilgili açıklama! 'Soruşturma başlatıldı'

06.09.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde meydana gelen sel ile ilgili olarak açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bungalov evlerin ruhsata aykırı olarak inşa edilmesi nedeniyle işletme sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç'tan Kırklareli'ndeki sel ile ilgili açıklama! 'Soruşturma başlatıldı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi’de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi’de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir.”

Kaynak: İHA

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sel Kırklareli

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