Bakan Tunç'tan Narin açıklaması! 'Kimyasal inceleme raporu bekleniyor'

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulundu. Olayda amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklu olarak bulunurken anne ve baba ile aile fertlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

3 BAKAN NARİN'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Bugün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin'in kabrini ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Yaşadığımız bu menfur olay Milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah’ta rahmet diliyorum" dedi.

VALİLİK BİNASINDA AÇIKLAMA

Narin'in kabrine yapılan ziyaret sonrası 3 bakan, valilik binasına geçti. 3 bakan kameralar karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

BAKAN TUNÇ: 'KİMYASAL İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR'

Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız, konuyu il andan beri takip etti ve etmeye devam ediyor. Milletimiz katillerin bulunmasını beklemektedir. Narin'in canice öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Tüm deliller, bulgular ve tanık ifadeleri toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Faillerin ortaya çıkarılması için her şey yapılıyor.

Toplam 267 kişinin ifadesi alınmıştır. Amca Güran ve Nevzat Bahtiyar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 22 şüpheli halen gözaltına olup yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecektir. Kimyasal inceleme raporu bekleniyor."