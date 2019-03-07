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Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

'MİLLET İTTİFAKI OLMUŞ İLLET, ZİLLET İTTİFAKI' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bolu'da yapımı süren 'Güney Çevre Yolu' şantiyesi ziyaretinin ardından Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (2)

'MİLLET İTTİFAKI OLMUŞ İLLET, ZİLLET İTTİFAKI'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bolu'da yapımı süren 'Güney Çevre Yolu' şantiyesi ziyaretinin ardından Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Turhan'ın meydana gelişi sırasında yolunu kesen davul ve zurnacılar bahşiş istedi. Bakan Turhan'ın koruması davulculara bahşiş verdi. Bakan Turhan burada yaptığı konuşmada, "Bu vatanı parçalamak isteyenler var mı? Bölmek isteyenler var mı? Onlarla işbirliği içinde olanlar var mı? Bunlardan ders alacağız. Bugün siyasi bir harekette ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle işbirliği içine girmiş bir grup var. Adına da Millet İttifakı demişler ama olmuş illet, zillet ittifakı. Bu önemli bir konu ve biz sizlerle paylaşıyoruz. Ama benim insanım ariftir. Benim insanım ferasetlidir. Bu tür ittifaklara bugüne kadar prim vermedi, çok şükür aldanmadı. Bundan sonra da aldanmayacak" dedi.
Turhan daha sonra AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (2)Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (2)Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (2)

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