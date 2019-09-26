Bakan Turhan: Ülkemizi, erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurmalıyız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Yerel yönetimler ve yerel organizasyonlarla iş birliği halinde ülkemizi erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurup taşırmamız gerekiyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi'nin kapanış programına katıldı. Kentteki otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Selçuk, erişilebilirliğin engellilerin hayatını etkileyen en önemli konulardan biri olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili bütün ayrıntıların iyi değerlendirilmesi ve bu problemin öncelikler arasına alınması gerektiğini söyledi.

Erişilebilirlikle ilgili her türlü birikim, kurum ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Konuyu her şeyden önce engellilerin temel hakları açısından önemsiyoruz. Engelliler için gerçek anlamda fırsat eşitliğinin sağlanması, bu fırsatlara erişimin önündeki engelleri kaldırmamızla mümkün olacak. Ulaşımda erişilebilirlik, çalışma hayatından sağlığa, eğitimden gündelik hayattaki diğer ihtiyaçlara kadar birçok alanı ilgilendiriyor" dedi.

Daha sonra engelliler için yapılan yatırımları ve hizmetleri anlatan Bakan Selçuk, kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, binaların ve aynı zamanda toplu taşıma araçlarının erişilebilir niteliğe kavuşturulması için pek çok adım attıklarını söyledi.