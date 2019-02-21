Bakan Turhan Yüksek Hızlı Trenin test sürüşünü yaptı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul (DHA)-GEBZE ile Halkalı arasını 115 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren'in test sürüşü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan tarafından gerçekleştirildi. Gebze-Halkalı Banliyö hattında yapılan iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. İstanbul banliyösü hattına entegre edilen Yüksek Hızlı Trenin ilk test sürüşünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan tarafından gerçekleştirildi. İlk defa Anadolu'dan Avrupa'ya geçen yüksek hızlı trenle Söğütlüçeşme İstasyonu'nda başlayan sürüş Halkalı İstasyonunda son buldu. Seyahat sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Turan, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"ARTIK İSTANBULLULAR DEMİRYOLUNDA KESİNTİSİZ SEYAHAT EDEBİLECEK"

Turan, "İstanbul'un metro alt yapısının Büyükşehre destek vermekle kalmıyoruz tüm hatları da boğazın altından birbirine bağlıyoruz. Bu noktada da İstanbul Banliyö Hattı projesi de İstanbul için bir banliyö hattı değildir. Bu hat İstanbul'un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgasıdır. Marmaray'ı da içerisinde bulunduran bu hat tamamlandığında hem metro hatları hem de Yüksek Hızlı Tren hatları hem de yük treni hatları birbirlerine entegre olmuş olacak. Artık İstanbullular demiryolunda kesintisiz seyahat edebilecek. Bunu sağlayabilmek için Marmaray'ı da içerisinde bulunduran 13.6 kilometrelik kesimi daha önce hizmete açmıştık. Şimdi de 19 kilometre Avrupa'da 44 km Anadolu'da olmak üzere 63 kilometrelik kesimi yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz" dedi.