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  4. Bakan Uraloğlu açıkladı! "Ekolojik köprü sayısını artıracağız"

Bakan Uraloğlu açıkladı! "Ekolojik köprü sayısını artıracağız"

14.08.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu ve demir yolu olmak üzere toplam 8 adet ekolojik köprü inşa ettiklerini belirterek, "Ülke genelinde inşa ettiğimiz ekolojik köprü sayısını artıracağız" dedi.

Bakan Uraloğlu açıkladı! "Ekolojik köprü sayısını artıracağız"

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında; yaban hayatının korunması ve ekolojik dengenin sağlanması amacıyla özellikle yaban hayvanlarının güvenli geçişlerini sağlamak üzere ekolojik geçiş yapılarının tasarlandığını belirtti.

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Uraloğlu, "Ekolojik köprüler, yaban hayvanlarının güvenli geçişini sağlayarak biyolojik çeşitliliği koruma konusunda büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca çevre dostu yaklaşımla yeşil alanların tahribatının önüne geçilmekte ve trafik akışının düzenlenmesiyle emisyon azaltımına katkı da sağlamaktadır. Otoyolu projelerinde yapım çalışmaları başlamadan çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak, ekolojik alt ve üst geçitler projelendiriliyor. Bu sayede yaban hayvanlarının geçişleri ve habitat koridorları da korunmuş oluyor" dedi.

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"4 EKOLOJİK KÖPRÜNÜN YAPIMI DEVAM EDİYOR"

Ekolojik köprü sayılarının giderek arttığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Kuzey Marmara Otoyolu'nda 1, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 2, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda 1, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nda 1 ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 2 adet, Ankara-Eskişehir Hızlı Tren Hattı üzerinde ise 1 adet ekolojik köprü bulunuyor. Karayolu ve demiryolu olmak üzere toplam 8 adet ekolojik köprü inşa ettik. Ülke genelinde inşa ettiğimiz 8 ekolojik köprü sayısını artıracağız. Bu köprüler; Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının da yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde 1 adet ve Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında ise 3 adet ekolojik köprü yapımı devam ediyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde, Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan 'Orman Ekosistem Köprüsü' inşa edildi" dedi. (DHA)

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