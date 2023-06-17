Bakan Uraloğlu açıkladı! 'Türkiye'nin en hızlı metrosunda havalimanı metro hattı, metrobüs ve Yenikapı - Taksim - Hacıosman metro hattı ile entegre olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının son halkası Kağıthane-Gayrettepe etabındaki incelemelerin ardından metro çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYENİN EN DERİN METROSU İSTASYONU

Gayrettepe İstasyonu’nu da içeren 3,5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmalarda sona yaklaşılmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “72 metre derinliği ile Türkiye’nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu’nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş’ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak” dedi.

Bu istasyonun inşası için 67 bin metreküp beton imalatının tamamlandığını, 23 bin metrekare kapalı alan inşa ettiklerini ve kusursuz erişim sağlamak için yaya simülasyonları çalıştıklarını belirten Uraloğlu, 32 adet yürüyen merdiven ile 8 adet asansör planladıklarını ve elektromekanik imalatlarda sona yaklaştıklarını aktardı.

Sertifikasyon süreci sonunda Gayrettepe-Kağıthane kesimi de tamamlanarak proje bütünüyle hizmete açılmış olacağını, böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9’a çıkacağının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, “İstanbullu hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı’na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklar. Proje ile; Gayrettepe – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim – Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent – İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak” dedi.

BİR METRO PROJESİNDE 10 ADET KAZI MAKİNESİ AYNI ANDA KULLANILDI

Projenin önemini aktaran Uraloğlu: “İlk olarak, 37,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin tek seferde ihale edilen en uzun metrosu oldu. Hattımızın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet kazı makinasını aynı anda kullandık. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen ve Türk Mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti; bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. Kazı makinesi (TBM), ilerlemelerinde Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye’nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor ” dedi.

İlk defa yerli ve milli imkanlarla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca desteklenen bir proje ile Aselsan ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sisteminin bu metro hattında kullandıklarını ifade eden Uraloğlu, 2023-2043 yılları arasındaki 20 yıllık projeksiyonda toplam ekonomik kazancın yaklaşık 2 milyar 640 milyon Avro olacağını ifade etti.

TÜRKİYE YÜZYILINDA METRO HATTI İNŞAATLARINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmalarının yerli imkanlarla hayata geçirileceğini ve yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacağını aktaran Uraloğlu, “Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her şeyimiz Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü; milli ve yerli olacak” bilgilerini aktararak, Türkiye Yüzyılının ilk senesi çok büyük projeleri tamamlayıp hizmete verileceğini, İstanbul’da dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir hayata geçirdiklerini belirtti.

Uraloğlu: “Marmaray, ülkemizin son yıllarda ortaya koyduğu proaktif politikanın ve küresel vizyonun en önemli göstergesi ve somut adımlarından biriydi. Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya, Pekin’den Londra’ya kesintisiz ulaşım sağlayan bu projemiz Modern İpek Demiryolu’nun en önemli parçasını oluşturdu. 8 Nisan 2023 tarihinde açılışını yaptığımız Başakşehir - Kayaşehir Metrosu ile birlikte 127 buçuk kilometre hattı hizmete girdi. Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı yaklaşık 339 kilometre ve yapımı devam eden Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade – Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı ve şu anda bir araya geldiğimiz Gayrettepe - Kağıthane etabı olmak üzere bu projelerimiz bittiğinde bu rakam 395 kilometreye yükselecek” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, projelerin tamamlandığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’un raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını biteceğini ve İstanbullu vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kentiçi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Uraloğlu, bugüne kadar ülke genelinde 12 ilin işletme altındaki 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapıldığını, şu anda da Kocaeli, Kayseri ve Konya gibi illerde Bakanlıkca yapımı devam eden 8 projede toplam 81 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu ifade etti.

Son 21 yıl içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını, 212,5 milyar lira ile bu miktarın yüzde 32’sini İstanbul’un demiryolu ulaşım ağlarına harcadıklarının altını çizen Uraloğlu sözlerine:

“Bugüne kadar Bakanlık olarak, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara YHT Hattı ve metro projelerimiz gibi nice prestij projelerini başarıyla tamamlayarak başarımızı ispat ettik. Gördüğünüz üzere yenileri de başarıyla devam ediyor. İstanbul’u hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. Kimsenin şüphesi olmasın İstanbul’a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul’u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. “ ifadelerini ekleyerek konuşmasını tamamladı.

