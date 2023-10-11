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Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklama: "Gerek duyulması halinde..."

11.10.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili açıklama: "Gerek duyulması halinde..."

İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi. (AA)

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