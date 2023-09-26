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Bakan Uraloğlu "tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir proje" diyerek duyurdu! Dikkat çeken 'Zengezur' mesajı

26.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Nahçıvan ziyaretinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru ile ilgili önemli mesaj verdi. Bakan Uraloğlu, koridorun "tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir proje" olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu "tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir proje" diyerek duyurdu! Dikkat çeken 'Zengezur' mesajı

Ankara'da düzenlenen TCDD’nin 167. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında konuşma gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, Nahçıvan ziyaretinde ele alınan Zengezur Koridoru'na değindi.

Bakan Uraloğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahcivan’a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduk. Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldık, ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler kapsamındaki ana konulardan biri de Zengezur Koridoru’ydu. Zengezur Koridoru sadece Nahcivan’ın Azerbaycan’la olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü ile tüm Türk Devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir."

(DHA)

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Azerbaycan nahçıvan zengezur

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