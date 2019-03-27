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Bakan Varank, Avcılar ve Beylikdüzü esnafını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Mustafa Necati Işık, İstanbul'un ve Cumhur İttifakı'mızın en genç belediye başkan adayı. Vizyoner bir kardeşimiz, projeleri var, ben o projeleri inceledim. Mustafa Necati kardeşimin bütün projelerinin benim projem olduğunu bilmenizi istiyorum" - "Aynı hain planları devreye sokmak için bekleyenler mevcut. Onun için onların gözü bu seçimde. Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü bu seçimde. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi gördükleri anda tekrar harekete geçmek için bir köşede sinmiş bekliyorlar ama sizler eminim buna müsaade etmeyeceksiniz"

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mustafa Necati Işık, İstanbul'un ve Cumhur İttifakı'mızın en genç belediye başkan adayı. Vizyoner bir kardeşimiz, projeleri var, ben o projeleri inceledim. Mustafa Necati kardeşimin bütün projelerinin benim projem olduğunu bilmenizi istiyorum." dedi.

Varank, Avcılar ve Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Kavaklı Yeni Cami önünde Beylikdüzü halkına hitap eden Varank, hizmetlerle anılması gereken ilçede ihmalkarlıklar yaşandığını söyledi.

Burada bankamatik ihtiyacının bile karşılanmadığını, 3 dakikada gidilmesi gereken yolun 1 saatte gidildiğini aktaran Varank, "Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş bir zat vardı. Bu beyefendi maalesef doğruları söylemiyor. İstanbul'la ilgili vadettiği birçok konunun aslı astarı olmadığı gibi elle tutulur tarafı da yok." diye konuştu.

Varank, burada kaybedilmiş 5 yıldan sonra vatandaşların AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Necati Işık'a oy vererek, geleceğe umutla bakmak için hizmetlerin katlanacağı 5 yıla oy vereceklerini vurgulayarak, "Mustafa Necati Işık, İstanbul'un ve Cumhur İttifakı'mızın en genç belediye başkan adayı. Vizyoner bir kardeşimiz, projeleri var, ben o projeleri inceledim. Mustafa Necati kardeşimin bütün projelerinin benim projem olduğunu bilmenizi istiyorum." bilgisini verdi.

Gençlerin, geleceğin teknolojileriyle donanmasını istediklerini aktaran Varank, Mustafa Necati Işık'ın Bilişim ve Teknoloji Vadisi projesini birlikte yürüterek, buradaki gençleri geleceğin teknoloji yıldızları ve bilim insanları olarak yetiştireceklerini anlattı.

Bu seçimin bir belediye seçimi olmasının ötesinde bir anlamı daha olduğunu ve özellikle son 6 yılda birçok kumpas ve tuzakla mücadele ettiklerini belirten Varank, "Biz bu tuzakların hepsinin üstesinden sizin Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durmanızla geldik. Aynı hain planları devreye sokmak için bekleyenler mevcut. Onun için onların gözü bu seçimde. Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü bu seçimde. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi gördükleri anda tekrar harekete geçmek için bir köşede sinmiş bekliyorlar ama sizler eminim buna müsaade etmeyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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