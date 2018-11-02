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BAKAN VARANK DUYURDU: HGK-82, İLK TEST ATIŞINI BAŞARIYLA TAMAMLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 23:10 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından geliştirilip Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilen mühimmatın test atışının başarılı bir şekilde sonuçlandığını duyurdu.

ANKARA (DHA) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından geliştirilip Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilen mühimmatın test atışının başarılı bir şekilde sonuçlandığını duyurdu.

TEST ATIŞINI İZLEDİLER

Son yıllarda terörle mücadelede ve özellikle sınır ötesi hava operasyonlarında sıkça kullanılan hassas güdüm kitleri test edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ekimde katıldığı törende teslim edilen Hassa Güdüm Kiti HGK-82’nin test atışı gerçekleştirildi. TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı test atışında Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da hazır bulundu.

37 BİN FEET’TEN TEST ATIŞI

Konya Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’nde icraa edilen uçuşta, 37 bin 500 feet’te F 16 savaş uçağı, 17 kilometre menzilden hedefi başarıyla vurdu. Bakan Varank, atış sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait F16 savaş uçağının pilotuyla irtibata geçerek, “Çok başarılı bir atış oldu. İnşallah devamını bekliyoruz. Tebrik ediyorumö dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Varank, başarılı test atışını sosyal medya hesabından duyurdu. Varank, “TÜBİTAK SAGE’de geliştirip Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatını gerçekleştirdiğimiz, genel maksat bombalarını ANS/KKS güdümlü mühimmata çeviren Hassas Güdüm Kiti 82 (HGK-82), yapılan testlerde 37.500 feet’ten 17 km uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu.ö İfadesini kullandı.

AKILLI NOKTA VURUŞ

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK-82’nin geliştirme ve sertifikasyon testleri, 2018 yılı başında tamamlanmıştı. HGK-82, MKEK tarafından üretilen Mk-82 tipi güdümsüz genel maksat bombalarına takılarak bombanın operasyon menzilini arttırırken, güdüm yeteneği ile hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor. Bu sayede serbest düşüş yapan genel maksat bombası, akıllı, nokta vuruş kabiliyeti olan milli bir silah sistemine dönüşüyor.

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA

Türkiye, son yıllarda terörle mücadele ve sınır ötesi hava operasyonlarında sıkça hassas güdüm kitlerini kullanıyor. Bu ailenin yeni bir üyesi olan HGK-82, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Milli imkânlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82, sahip olduğu özelliklerle TSK’nın ve Türk Savunma Sanayi’nin dışa olan bağımlılığını azaltırken, savunma sanayinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutuyor.

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