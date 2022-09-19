Bakan Varank duyurdu! 'Tarihi bir anlaşmaya imza attık'

Türkiye'nin uzay hamlesiyle ilgili yeni gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Bakan Varank sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İnsanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık" dedi.

Bakan Varank paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık.

Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için

Axiom Space ile işbirliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor."

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık.



Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için @Axiom_Space ile işbirliği yapacağız.#MilliUzayProgramı ile hayaller gurura dönüşüyor. ???????????? pic.twitter.com/tqjA5OTedR — Mustafa Varank (@varank) September 19, 2022



