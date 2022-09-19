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Bakan Varank duyurdu! 'Tarihi bir anlaşmaya imza attık'

19.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık" dedi.

Bakan Varank duyurdu! 'Tarihi bir anlaşmaya imza attık'

Türkiye'nin uzay hamlesiyle ilgili yeni gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Bakan Varank sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İnsanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık" dedi.

Bakan Varank paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık.

Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için
Axiom Space ile işbirliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor."


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Anahtar Kelimeler:
sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank
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