HABER

Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

GÖLCÜK SANAYİ VE GALERİCİLER SİTESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölcük Sanayi ve Galericiler Sitesi'nin açılışına katıldı.

GÖLCÜK SANAYİ VE GALERİCİLER SİTESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölcük Sanayi ve Galericiler Sitesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, "Biliyorsunuz bu ülkede çarkları döndüren güç sanayiden, üretimden geliyor. Güçlü ve rekabetçi bir sanayi, rakiplerimize göre bizi yarışta ön sıralara taşıyor, refahımızı arttırıyor. Sanayicilerimize tek elden verimli ve yenilikçi hizmetler sunmak için çevre dostu, üretimi teşvik eden bir sanayi ekosistemi kurulmasını görev edindik. İşte endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri bu amaca matuf mekanlar. OSB'lere ve sanayi sitelerine düşük faizli ve uzun vadeli krediler veriyor, sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlıyoruz. Bugün ülkemizde 476 sanayi sitemiz bulunuyor. Bu sitelere bakanlıkça 8,5 milyar TL kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye çalışma imkanı sağladık. Sanayi sitesi esnafımızın daha sağlıklı ve modern iş yerlerinde çalışması bizler için oldukça önemli. Bu noktada sanayi sitelerinin dönüşümü temel politikalarımızdan birisi" dedi.

KAYNAK YAPTI

Konuşmasının ardından sanayideki dükkanları gezen Bakan Varank, esnafla bir süre sohbet etti. Demir ferforje üretimi yapılan bir işyerine giren Bakan Varank, burada yapımı devam eden bir demir parmaklığa kaynak yaptı. Bakan Varank, esnaf ve işçiler ile çay içerek, sohbet etti. Bir otomobil kaporta dükkanında yapılan işi öğrenmek isteyen Bakan Varank, dükkan sahibinden kaporta düzeltmenin inceliklerini dinledi.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Büyükşehir’den Kızılay’a ‘kan’ aracıBüyükşehir’den Kızılay’a ‘kan’ aracı
Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da bir kişi kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulundu

Kayıp ilanı verildi bu halde bulundu! Büyük sır!

Tacizle suçladığı adamı sokak ortasında öldürdü! Böyle gözaltına alındı

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Kadıköy'de taksi sürücüsü dövülerek öldürüldü

Kadıköy'de vahşet! 3 kişi taksiye bindi ve...

Karabük'te kediyi tüfekle vurarak öldürdüler

Kediye bunu yaptılar! Büyük vicdansızlık

Babasından izinsiz aldığı araç ile kaza yaptı:1 ölü, 1 yaralı

Arkadaşının ölümüne sebep oldu! Acı olay

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kamp yapan gencin korkunç ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.