Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)

GÖLCÜK SANAYİ VE GALERİCİLER SİTESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölcük Sanayi ve Galericiler Sitesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, "Biliyorsunuz bu ülkede çarkları döndüren güç sanayiden, üretimden geliyor. Güçlü ve rekabetçi bir sanayi, rakiplerimize göre bizi yarışta ön sıralara taşıyor, refahımızı arttırıyor. Sanayicilerimize tek elden verimli ve yenilikçi hizmetler sunmak için çevre dostu, üretimi teşvik eden bir sanayi ekosistemi kurulmasını görev edindik. İşte endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri bu amaca matuf mekanlar. OSB'lere ve sanayi sitelerine düşük faizli ve uzun vadeli krediler veriyor, sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlıyoruz. Bugün ülkemizde 476 sanayi sitemiz bulunuyor. Bu sitelere bakanlıkça 8,5 milyar TL kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye çalışma imkanı sağladık. Sanayi sitesi esnafımızın daha sağlıklı ve modern iş yerlerinde çalışması bizler için oldukça önemli. Bu noktada sanayi sitelerinin dönüşümü temel politikalarımızdan birisi" dedi.