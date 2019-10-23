BAKAN VARANK: KRİTİK TEKNOLOJİLERDE ATILIM SAĞLAYIP, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Pendik'te, yaklaşık 100 dönüm alana kurduğu 'Teknopol İstanbul"un temel atma töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, katılımıyla gerçekleşti. Törene Varank'ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı. "SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Törende konuşan bakan Varank, "Teknoparkımız biyoteknoloji ve sağlık alanında çalışan firmalar için bölgesel bir üs olmayı amaçlıyor. Burası sağlık yazılımından yerli ilaç üretimine, geleneksel tıptan medikal tasarıma varıncaya dek farklı alanlarda Ar-Ge yapmak isteyen girişimcilere ev sahipliği yapacak. Biliyorsunuz sağlık sektörüne yönelik, şehir hastaneleri de dahil olmak üzere, önemli adımlar attık. Bu sayede Türkiye, büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Son dönemde gerek dünyada, gerekse ülkemizde yaşanan hadiseler yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bildiğiniz gibi bakanlık olarak teknoparklar ve Ar-Ge merkezleri eliyle inovatif faaliyetleri teşvik ediyoruz. Bakınız sadece ilaç ve sağlık alanında 56 Ar-Ge merkezini ve teknoparklarımızda faaliyet gösteren 350'den fazla firmayı destekliyoruz. TÜBİTAK aracılığıyla da sağlıkta dijital teknolojiler, ilaç, biyomedikal ekipman, nanoteknoloji, aşı ve klinik araştırmalar alanlarında çağrılara çıkıyoruz. İşte temelini attığımız bu teknokent hem az önce saydığım hedefleri hayata geçirmede hem de sunduğumuz desteklerden faydalanmada önemli bir avantaja sahip olacak. Burada aynı zamanda üniversite sanayi işbirliğinin de güzel bir örneği hayata geçirilecek." dedi.

"GÜÇLÜ BİR AR-GE EKOSİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR"

Varank şöyle devam etti:

"İhracatın, teknoloji yoğunluğunun artmasına da özel önem veriyoruz. Bu kapsamda imalat sanayi ihracatımızda orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 50'ye çıkarmayı arzuluyoruz. 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde bizi bu hedeflere ulaştıracak detaylı politikaları belirledik. Temelini attığımız bu kuluçka merkezi, stratejimizde de yer bulan kritik teknolojilerde rekabet edebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirme önceliğimizi bire bir karşılıyor. Burada yapılacak inovatif çalışmalar sağlık alanında yetkinliklerimizi arttırmanın yanı sıra, geleceğin teknolojilerini de inşa edecek. Biliyorsunuz küresel rekabette üst sıralara çıkmanın temel koşulu, teknolojiyi üretmekten geçiyor. Sadece teknolojilerin pazarı olursanız bunu başaramazsınız. Teknoloji üretmek içinse nitelikli insan kaynağı, girişimcilik ruhu ve güçlü bir Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç var. İşte biz milli teknoloji hamlesiyle kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz."