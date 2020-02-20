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  4. Bakan Varank, Millet Kütüphanesi'nin videosunu 'sabaha kadar buradayız' sözleriyle paylaştı

Bakan Varank, Millet Kütüphanesi'nin videosunu 'sabaha kadar buradayız' sözleriyle paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Beştepe'de açılışı bugün gerçekleşen Millet Kütüphanesi ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

Beştepe Millet Kütüphanesi'yle ilgili paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '7 gün 24 saat açık. İkram da var... Sabaha kadar burdayız...' ifadelerini kullandı.

'SABAHA KADAR BURADAYIZ' SÜRPRİZİ

Varank'ın paylaşımında yer alan videoda kütüphanenin tanıtımı yer alırken, videonun sonunda, sosyal medyada 'sabaha kadar buradayız' sözleriyle fenomen olan Sivasspor taraftarının görüntüsü yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank Millet Kütüphanesi

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