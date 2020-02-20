Bakan Varank, Millet Kütüphanesi'nin videosunu 'sabaha kadar buradayız' sözleriyle paylaştı

Beştepe Millet Kütüphanesi'yle ilgili paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '7 gün 24 saat açık. İkram da var... Sabaha kadar burdayız...' ifadelerini kullandı.

'SABAHA KADAR BURADAYIZ' SÜRPRİZİ



Varank'ın paylaşımında yer alan videoda kütüphanenin tanıtımı yer alırken, videonun sonunda, sosyal medyada 'sabaha kadar buradayız' sözleriyle fenomen olan Sivasspor taraftarının görüntüsü yer aldı.

???? 7 gün 24 saat açık



İkram da var...



Sabaha kadar burdayız... ???????? pic.twitter.com/vHE7paOYvr — Mustafa Varank (@varank) February 20, 2020



