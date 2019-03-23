Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası rekabet gücünü kalıcı olarak arttırmanın yolunun teknolojiyi üretmekten geçtiğini ifade ederek fikri üreten, AR-GE’sini yapan ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimcilerin hızla çoğalmasını istediklerini söyledi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ilk ve en büyük kam mili üretim fabrikası olan ESTAŞ fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada çalışan işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Varank işçilerle bir süre sohbet etti. Bakan Varank daha sonra 814 hektarlık alana kurulacak olan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ne geçerek devam eden çalışmaları inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı arazideyiz. Burası 8 milyon metre karenin üzerine bir arazi gerçekten güzel bir yer buraya gelmiş olmaktan dolayı mutluyum. İnşallah biz bu araziyi bir endüstri bölgesini dönüştürmek istiyoruz. Endüstri bölgesine dönüştürerek de inşallah burada çok özel bir teşvik uygulaması yapacağız. Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz. İnşallah bunu hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Varank, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent Kuluçka Merkezi ve AR-GE binasını da gezdi. Bakan Varank, "Bakanlığımızın destekleri sayesinde hayata geçen bu merkez şuanda 36 firmamıza ev sahipliği yapıyor. Burada faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 56’sı yazılım sektörüne odaklanmış durumda. İçlerinde üçüncü havalimanımıza yazılım desteği veren firmamızdan tutunda ASELSAN’a alt yüklenicilik yapan şirketlere varıncaya kadar burada değerli firmalarımız var. Bu yeni merkezle birlikte başarı örneklerinin katlanacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.