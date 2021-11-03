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Bakan Varank, yerli otomobil TOGG için tarih verdi!

03.11.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor." diyerek yerli otomobil TOGG'a yapılan yatırım miktarını ve ilk aracın seri üretim bandından ineceği tarihi paylaştı.

Bakan Varank, yerli otomobil TOGG için tarih verdi!

AA'nın haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, küresel salgının 2021'de ülke ekonomileri üzerinde ciddi baskılar oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Bakan Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG'a yapılan yatırım miktarını ve ilk aracın seri üretim bandından ineceği tarihi de açıkladı.

TOGG

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Bakan Varank, "85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3,5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak." dedi.

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DÜNYA DEVİ GEMLİK'E GELİYOR

Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların, Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettiklerini söyleyen Bakan Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Ayrıca, diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor. TOGG başta olmak üzere ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. Teknik standartları yayımladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık." ifadelerini kullandı.

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yerli otomobil Mustafa Varank
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